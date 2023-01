Il nuovo Giacomo Urtis ha fatto sorgere qualche dubbio ad alcuni follower che lo seguono sul suo account Instagram. Nel box utilizzato per permettere ai seguaci di interagire con un profilo social, alcuni hanno chiesto al chirurgo dei vip se avesse intenzione di cambiare sesso come fatto dalla sua amica Jessica Alves, in passato conosciuta come Rodrigo Alves, ovvero il Ken umano.

Il chirurgo dei vip e concorrente per ben due edizioni del Grande Fratello Vip ha risposto spiegando che si tratta solo di look. Alla domanda indiscreta l’ex vippone ha risposto che la scelta di tagliare la barba e portare i capelli lughi niente ha a che fare con il suo sesso.

Il nuovo Giacomo Urtis: capelli lunghi e biondi e niente barba

“Non devo cambiare sesso. Non capisco, perché chiedi queste cose? Sicuramente perché ti diverte mettermi in imbarazzo. Ma sappi che a me di quello che pensi non me ne frega un cactus. […] “Sono sempre io con un po’ di fluidità”, ha risposto il nuovo Giacomo Urtis all’utente che gli chiedeva se avesse intenzione di cambiare sesso.

Il nuovo look di Giacomo Urtis ha attirato molti commenti negativi e critiche. “Non ho più capito se sei uomo o donna”, “Non capisco se sono filtri o se sta diventando donna”, “Cosa ti è rimasto di naturale??? Le unghie dei piedi”, “me la ricordavo diversa Sophie Codegoni”, sono solo alcuni dei commenti tra le foto di Urtis.

In passato il chirurgo dei vip si era sottoposto a diversi interventi chirurgici per modificare il suo aspetto estetico. “Mi sono fatto asportare ben 9 litri di grasso in eccesso. Mi sono rifatto tutto. Ho escluso dall’intervento chirurgico solo la testa e le mani. Ora ho un corpo scolpito in ogni suo singolo muscolo”, aveva raccontato all’epoca il nuovo Giacomo Urtis.

“Ora ho bicipiti, tricipiti, addominali, pettorali e braccia senza nemmeno un residuo di materiale lipidico. Mi sono fatto rimodellare anche il ‘lato B’, ho scelto una forma ‘a diamante’ come quello dei ballerini di samba”, aveva raccontato. Dopo anni un nuovo Giacomo Urtis. Il chirurgo dei vip ha tagliato la barba e porta i capelli lunghi e biondi e ha attirato molte critiche sui social.