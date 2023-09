Costretta ad andare in ospedale perché stava troppo male. L’ex protagonista di Uomini e Donne ha raccontato su Instagram gli ultimi giorni, fino a mostrarsi in clinica da dove ha spiegato bene anche la diagnosi dei medici. Che è “infezione delle vie respiratorie, faringite, otite, tracheite febbrile e principio di broncopolmonite presa in tempo. Ho deciso di fare la terapia a casa, fino a venerdì non posso mettermi in viaggio perché sto veramente male, la febbre non scende mai e quando respiro mi brucia tutto”.

“Appena mi rimetto vi racconto, ma credetemi non sono mai stata così male”, ha aggiunto Chiara Rabbi, che è stata anche la scelta del tronista Davide Donadei. Poi ha raccontato nei dettagli cosa le è successo in questi giorni. È partita per trascorrere cinque giorni con suo padre e suo fratello e si è sentita poco bene e la situazione è andata peggiorando. “Parto cinque giorni con papi e mio fratello. Il primo giorno già stavo male, avevo gli occhi gonfi. Il secondo giorno, mi sono svegliata malissimo”.

“Mai stata così male”: l’ex UeD costretta ad andare in ospedale

Vanno al mare ma lei comincia a sentirmi “influenzata. Iniziano a farmi male le ossa. Tutto nel giro di un’oretta. Dovevo andare a scattare delle foto. Ci sono andata e al mio ritorno, verso le 18, stavo malissimo. Avevo 40 di febbre, mi faceva male tutto, la gola era diventata qualcosa di assurdo”.

A quel punto Chiara Rabbi ha chiesto al padre di portarla in ospedale: “Non respiravo, stavo male. Mi facevano male i polmoni. Il dolore alla gola si era spostato all’orecchio e alla testa”. E una volta ricoverata e visitata ha ricevuto la diagnosi dei medici: “Arriviamo in ospedale, tremavo con 40 di febbre, il tampone era negativo. Mi hanno fatto l’elettrocardiogramma, poi il prelievo da cui è risultato tutto sballato, un’infezione assurda”.

“Ho fatto i raggi ai polmoni. Alla fine mi hanno diagnosticato un’infezione delle alte vie respiratorie, faringite, otite e tracheite febbrile. Ho preso in tempo un principio di broncopolmonite”. Ma vista la possibilità, l’ex corteggiatrice ha deciso di proseguire la terapia a casa: “Ora sta iniziando a fare effetto tutto, sento che la febbre si è abbassata. Stanotte piangevo perché non respiravo. Speriamo di rimettermi”.