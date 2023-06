Tanti auguri all’ex Uomini e Donne: è incinta per la prima volta. L’annuncio è arrivato nelle scorse ore, con un video dolcissimo in cui mostra l’ecografia ma anche delle piccole scarpine da ginnastica vicino alle sue e a quelle del futuro papà. Nella didascalia del post, che è stato commentassimo anche da altri protagonisti del programma di Maria De Filippi, l’ex corteggiatrice racconta anche le emozioni che sta vivendo in questo bellissimo capitolo della sua vita che sta vivendo insieme al fidanzato.

“Un anno fa siamo riusciti ad aggiungere un tassello importante nella nostra vita acquistando la nostra prima casa, oggi più che mai c’è qualcuno che sta bussando dentro il mio pancino e non vede l’ora di colorare la nostra vita nel miglior modo – si legge – Io già ti amo così tanto piccolo/a scricciolo/a. E nel modo più semplice ( mi conoscete ormai) sono felicissima di condividere questa notizia bellissima insieme a voi. La mia assenza di questi mesi è giustificata”.

Il volto di Canale 5 presto mamma: il tenero annuncio

I follower di Irene Capuano lo sospettavano. Come precisa lei nella didascalia del post in cui annuncia la gravidanza quasi si scusa per l’assenza “giustificata” di questi ultimi tempi. I fan del programma di Maria De Filippi la ricorderanno benissimo: fu la scelta di Luigi Mastroianni, che come lei ha voltato pagina dopo l’addio.

La futura mamma, dopo la rottura con l’ex tronista di UeD, ha incontrato Christian Galletta con il quale vive una storia d’amore dal 2020. Lui non c’entra niente col mondo dello spettacolo: è un imprenditore e fondatore di Cg Motors. Tra i suoi amici e soci in affari c’è però un volto conosciuto sul piccolo schermo, Lorenzo Riccardi.

L’ex tronista da poco diventato papà di una bambina nata dall’amore con la sua corteggiatrice Claudia Dionigi è stato infatti tra i primi a commentare il post di Irene Capuano che annuncia la dolce attesa. “Lo sapevo già io. Auguri amici miei”, ha scritto seguito dalla compagna:” Vi voglio bene, ti aspettiamo”. Tra gli ex UeD anche Veronica Burchielli, che è rimasta sorpresa, ha lasciato un messaggio: “Omiodio, sono così felice per voi. Tantissimi auguri, sono senza parole. Vi auguro il meglio”. E poi Natalia Paragoni, Martina Nasoni, Arianna Cirrincione, tutte felici per la bellissima notizia.