Dodici candeline e un cuore pieno d’amore: oggi Santiago De Martino festeggia il suo compleanno, e lo fa circondato da un affetto che, nonostante tutto, non è mai venuto meno. Per lui, come hanno sempre ribadito i suoi genitori, Belen Rodriguez e Stefano De Martino, la serenità è stata una priorità assoluta. In occasione di questa giornata speciale, è proprio la madre a rompere per prima il silenzio sui social, dedicando al figlio una lettera intensa, dolcissima, che commuove e racconta l’orgoglio e l’emozione di veder crescere il proprio bambino.

Con parole intrise di amore, Belen ha affidato al suo profilo social un messaggio che è molto più di un augurio. Ha voluto dire grazie a Santiago, che oggi entra ufficialmente nei suoi dodici anni, un’età delicata e simbolica, quella in cui si comincia a lasciare davvero l’infanzia. Lo ha fatto pubblicando due fotografie del passato, evitando di mostrare immagini recenti, rispettando il desiderio di privacy del figlio. In una delle immagini, Santiago dorme abbracciato al suo cuscino, nell’altra sorride felice mentre addenta una brioche: piccoli frammenti di quotidianità che parlano di dolcezza e nostalgia.

Belen, la lettera per il compleanno di Santiago

“12 anni amore mio, come vola il tempo. Volevo sapessi che sono tanto ma tanto fiera di te”, scrive Belen, dando inizio a una lettera che è un fiume di sentimenti. “Sei un ragazzo in gamba, con un cuore e una sensibilità gigantesca, sei divertente, sei curioso, sei romantico, sei entusiasta, sei leale, sei carismatico, sei creativo, e tutto il mio mondo è dentro i tuoi occhi”, prosegue. Un elenco pieno di emozione che mostra tutto l’orgoglio di una madre. Poi la dedica finale: “Te amo Santi, grazie per avermi resa mamma per la prima volta. Feliz cumpleaños”. Parole che hanno colpito dritto al cuore dei fan.

In pochi minuti, il post è stato sommerso dai commenti. Tra gli auguri per Santiago, si leggono messaggi di affetto e stima anche nei confronti della madre: “Un bambino cresciuto con amore e tanta tantissima buona educazione. Tantissimi auguri di cuore Santiago. Il futuro di questo mondo ha bisogno di giovani come te”, scrive un utente. E ancora: “Bellissime parole di una mamma innamorata del suo meraviglioso figlio. Tantissimi auguri Santi”. Una valanga di affetto che testimonia il legame speciale tra il piccolo e chi lo ha visto crescere, anche solo virtualmente, in questi anni.

Per il momento, sui social di Stefano De Martino non è apparso ancora alcun messaggio pubblico, ma conoscendo la discrezione del conduttore, è molto probabile che abbia scelto di celebrare questo momento in privato. Secondo molti, non mancherà comunque una festa di compleanno con entrambi i genitori presenti, come spesso accaduto anche dopo la loro separazione. Un modo per far sentire Santiago sempre al centro di un’unione che, pur trasformata, continua a esistere per lui.

Nonostante le difficoltà vissute come coppia, Belen e Stefano hanno più volte dimostrato di saper mettere da parte il passato in nome di un presente stabile per il loro bambino. Ogni gesto, ogni parola, ogni post conferma che per loro, al primo posto, c’è sempre e solo Santiago. E oggi, nel giorno in cui compie dodici anni, il regalo più grande che gli stanno facendo è proprio questo: un amore che non vacilla.