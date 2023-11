I suoi fan lo hanno aspettato per tanti giorni, ma ora finalmente è stato svelato proprio tutto. Sappiamo infatti che Vladimir Luxuria ha un nuovo fidanzato e adesso è stato scoperto anche il suo nome. I due sono stati paparazzati anche insieme e sui social si trovano molte foto della coppia, pubblicate da lui su Instagram. Tra di loro c’è una notevole differenza di età, basti pensare che l’ex opinionista de L’Isola dei Famosi è più grande di ben 21 anni.

Nonostante non ci sia stata la conferma ufficiale di Vladimir Luxuria sull’identità del nuovo fidanzato, tutti hanno capito che si tratti proprio di lui. Il settimanale Novella 2000 ha anche pubblicato in esclusiva le immagini dei due, anche se il giovane è stato definito ‘amico speciale’. I due si conoscono da diverso tempo, infatti i primi contatti risalirebbero al 2017. Ormai tutti vogliono l’annuncio ufficiale, anche se potrebbe essere inutile dato che sarebbe ormai tutto chiaro.

Vladimir Luxuria, ecco chi è il suo nuovo fidanzato

In diverse istantanee, Vladimir Luxuria e colui che sarebbe a tutti gli effetti il suo nuovo fidanzato si sono immortalati mentre sorridono e appaiono veramente molto felici insieme. Ci sono abbracci, ma mai dei baci, nonostante questo pare più che chiaro che non siano semplici amici. Lei ha ammesso che si tratterebbe di una relazione aperta, anche se sembrano essere molto uniti. Il suo partner è anche spuntato in una foto nella quale c’era la famiglia dell’ex politica.

Ad aver fatto innamorare Vladimir Luxuria è Danilo Zanvit Stecher, un membro dell’Arcigay che ha 37 anni. Nativo di Bolzano, è stato fotografato insieme alla donna mentre passeggiano insieme e sono seduti su una panchina. La prima confessione sul nuovo amore era stata fatta nello studio di Verissimo e poi, giorno dopo giorno, sono usciti sempre maggiori dettagli fino ad arrivare adesso al nome e cognome di lui e alle foto.

Danilo è anche uno dei migliori amici di Bastian Muller, attuale fidanzato di Ilary Blasi. Vladimir ha 58 anni e avrebbe trovato la definitiva felicità al suo fianco. I due, come potete vedere dalla foto postata qui sopra, sono stati anche dalla madre e dal padre dell’attivista durante un pranzo di Pasqua.