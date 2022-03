Torna il Serale di Amici, la fase più attesa del talent show in onda su Canale 5. E dalle anticipazioni si prospetta una puntata piena di colpi di scena, quella di sabato 26 marzo. Infatti è venuto fuori il nome di uno degli eliminati. Come riporta ‘Il vicolo delle news’ la squadra Zerbi-Celentano, pescata a sorte per dare il via alla gara, ha sfidato quella di Cuccarini-Todaro, perdendo. Al ballottaggio sono finiti i cantanti Luigi e Calma e il ballerino Leonardo. Ad essere eliminato è stato Calma (che avrebbe lasciato la scuola con gli occhi lucidi, vicino al pianto).

Una notizia che viene fuori dopo la dura reprimenda di Rudy Zerbi nei confronti di LDA e Calma. Nel dettaglio i due avevano criticato la scelta di ‘La Paranza’ di Daniele Silvestri. Canzone il testo della quale era stato scimmiottato, e non capito, dai cantanti. Una mancanza di rispetto che aveva mandato su tutte le furie Rudy Zerbi che aveva usato toni di condanna durissimi.





“Siete ignoranti, presuntuosi, supponenti, saccenti – ha urlato il maestro di Amici 21 – E fate una figura terribile. Sembrate quello che poi di vostro non siete, ma davanti a una roba del genere mi vergognerei – ha detto il maestro di Amici 21 -. Ci vestiamo da papera? La panza? Non sapete neanche di cosa parlate. […] Siete cascati male e sapete perché? Il discografico di quel pezzo, il contratto di quella canzone l’ho fatto io. Ero io con Daniele Silvestri e sono io che insieme a lui ho lavorato e promosso quella canzone”.

A giudicare i talenti della scuola di Maria De Filippi ci sono Stefano De Martino, il cantante Stash e il principe Emanuele Filiberto di Savoia. Quest’ultimo per il secondo anno è giudice di Amici ed è sempre molto attento alle performance dei ragazzi che partecipano al Serale. Emanuele Filiberto e papà di due figli e una di loro Vittoria di Savoia, ha da poco compiuto 18 anni. Il principe ha condiviso sui social un album dei ricordi per il compleanno della primogenita.

Vittoria di Savoia alla pari del padre sembra avere delle importanti propensioni artistiche ma soprattutto sembra essere particolarmente a suo agio davanti all’obiettivo della fotocamera. A dimostrarlo il suo seguitissimo profilo Instagram, dove conta oltre 60 mila follower con cui ama condividere momenti di vita privata e alcuni meravigliosi scatti che la vedono protagonista. Dallo scorso anno Vittoria di Savoia è anche la prima in linea ereditaria di una delle dinastie più antiche al mondo con oltre mille anni di storia.

