Il sogno di una vita si sta per realizzare per Randy Fenoli, pronto ad unirsi in matrimonio con il suo partner. La notizia è stata confermata proprio dal diretto interessato, che ha anche pubblicato le bellissime immagini della proposta di nozze. Un anno di fidanzamento col compagno e subito la certezza che si tratta della sua anima gemella, visto che l’amore è aumentato di mese in mese a dismisura fino a culminare in questa bellissima decisione, presa ovviamente di comune accordo tra i due.

Randy Fenoli è pronto per il suo matrimonio, dopo tanti anni spesi per rendere migliori le vite degli altri. Stavolta il grande protagonista è lui e il suo entusiasmo è davvero contagioso. A parlare in queste ore è stata anche colei che sta organizzando la cerimonia, che ha utilizzato solo parole di elogio nei confronti del futuro sposo. Tra l’altro, la proposta è avvenuta in un posto che definire magico è quasi un eufemismo. E i fan sono esplosi di gioia, quando hanno visto queste struggenti istantanee.

Randy Fenoli verso il matrimonio: proposta di nozze al suo compagno

Ad aggiungere dettagli a questa bellissima vicenda riguardante Randy Fenoli e il suo imminente matrimonio è stato il sito People, che ha intervistato Marcy Bloom, l’organizzatrice dell’evento: “Come sa chiunque conosca Randy personalmente o dalla tv, sottostimato non è una parola che fa parte del suo vocabolario. Voleva davvero sorprenderlo con un momento da ricordare per l’eternità. Siamo amici da sempre e sono stata davvero felice di realizzare la proposta perfetta per lui”.

Randy Fenoli è un famosissimo volto della televisione statunitense, infatti è il conduttore televisivo del noto programma Say yes to the dress, ovvero Abito da sposo cercasi nella nostra nazione. La proposta di matrimonio al suo prossimo marito Mete Kobal ha avuto luogo negli Usa, in un hotel bellissimo situato nella città di New York. Fenoli ha dichiarato a People: “Sono il re delle spose da 30 anni, onestamente non avrei mai pensato che sarebbe successo anche a me. Pensavo che sarei rimasto single per tutta la vita”.

Il presentatore tv Fenoli è nato a Mount Vernon, nello stato dell’Illinois, il 30 gennaio del 1964. Ovviamente è anche un noto stilista e ha un’enorme passione verso il disegno. Conduce Say yes to the dress dal 2007, mentre dal 2011 presenta Say yes to the dress: Randy Knows Best. Dal 2013 anche Randy to the Rescue.