Il noto imprenditore si presenta con un super yacht. È estate e chi ne ha l’opportunità ne approfitta per farsi un giro in mare su imbarcazioni inaccessibili per i comuni mortali. In questo caso questo autentico gioiello della nautica è stato avvistato al largo dell’Isola dell’Elba e nelle ultime ore in Liguria. Volete sapere il costo? Tenetevi forte e lo scoprirete.

Poco tempo fa è stato reso noto il valore dello yacht di Jeff Bezos, fondatore e proprietario di Amazon nonché uomo più ricco del pianeta. Con un patrimonio di 200 miliardi di dollari cosa volete che siano 500 milioni? Tanto è costata la sua imbarcazione, una galetta a tre alberi con scafo in acciaio e sovrastruttura in alluminio. La barca, chiamata “Koru” che in lingua Māori significa “nuovi inizi”, è una costruzione all’avanguardia per le tecnologie ad impatto zero. Ma ora andiamo a vedere a chi appartiene quest’altro yacht…

Il super yacht di Mark Zuckerberg: caratteristiche e quanto costa

Stiamo parlando del fondatore di Facebook e proprietario di Meta Mark Zuckerberg che in questi giorni di inizio luglio si trova in Italia per le vacanze estive. Il 40enne si sta godendo il suo super yacht che ha chiamato “Launchpad“, letteralmente “Trampolino di lancio”. Un gioiello che l’uomo si è regalato per il suo 40esimo compleanno festeggiato il 14 maggio scorso.

Il Lauchpad è un’imbarcazione lunga 118 metri e al suo interno si trova davvero un piccolo ‘mondo’. Sullo yacht è infatti presente un eliporto e perfino un campo da basket. Ci sono poi 13 cabine extra lusso dove possono trovare posto 26 persone. A bordo, inoltre, troviamo un cinema e un campo da basket, oltre a un salone di bellezza, un eliporto e un beach club. Manca qualcosa?

Già, ma quanto costa tale meraviglia? Beh, diciamo che non è proprio alla portata di tutti. Il prezzo è infatti di 300 milioni di dollari. Ma d’altra parte Mark Zuckerberg è uno di quelli che se lo può ampiamente permettere: il suo patrimonio, infatti, è di 168 miliardi di dollari, spicciolo in più spicciolo in meno, che lo pongono al quarto posto della classifica dei più ricchi al mondo.

