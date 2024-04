Scomparsa ragazza di 16 anni, è la figlia di 2 miliardari. Ad accorgersi che qualcosa non stava andando è stata la madre della giovane, Caterina. La donna ha denunciato la scomparsa dell’adolescente dopo aver scoperto un biglietto lunedì mattina che indicava che la giovane se n’era andata: “Non è chiaro come abbia lasciato l’area, dato che non aveva accesso a un veicolo o a un telefono”, si legge nel comunicato stampa della polizia.

Al momento non abbiamo informazioni che ci facciano pensare che la ragazza sia stata presa contro la sua volontà”. Gli inquirenti considerano la 16enne una giovane scomparsa volontariamente, che è ‘a rischio’ a causa di una precedente minaccia di suicidio”. A far perdere le sue tracce è stata Mint Butterfield, figlia sedicenne scomparsa del miliardario cofondatore di Slack. La minore è stata vista per l’ultima volta domenica 21 aprile intorno alle 22.00 a Bolinas, in California.





Adam Schermerhorn, funzionario dell’ufficio dello sceriffo della contea di Marin, ha dichiarato a People giovedì 25 aprile che le autorità “stanno ancora indagando attivamente sulle piste da seguire e stanno lavorando con la madre della giovane per cercare di acquisire dispositivi digitali e altri oggetti che potrebbero contenere informazioni”. Schermerhorn ha detto che le autorità sperano che gli effetti personali di Mint aiutino a fornire informazioni sulla loro posizione o sul motivo della loro scomparsa.

Sulla base delle dichiarazioni della madre, le autorità ritengono che Mint possa essersi recata nel quartiere Tenderloin di San Francisco. I funzionari hanno dichiarato al San Francisco Standard che Mint “ha una storia di abuso di sostanze e si sa che frequenta il Tenderloin”. Il quartiere si trova a circa 30 miglia da dove Mint è stata vista l’ultima volta a Bolinas. Caterina Fake e il suo ex marito, Stewart Butterfield, hanno co-fondato Flickr nel 2004 prima di venderlo a Yahoo nel 2005.

Dopo il divorzio del 2008, Stewart ha co-fondato Slack, che secondo Forbes è stata acquisita nel luglio 2021 per 27,7 miliardi di dollari. Secondo l’ufficio dello sceriffo della contea di Marin, Mint è alta circa 1,70 m, ha “capelli ricci castani/rossicci”, pesa 100 kg e ha le sopracciglia forate. L’ultima volta che sono stati visti indossavano una “felpa nera, pantaloni del pigiama di flanella e stivali neri”.

