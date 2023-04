Paura per la vip, ricoverata in ospedale nel pomeriggio di ieri: a dare notizia è stata lei pubblicando una foto dal pronto soccorso con una flebo attaccata al braccio. A preoccupare i fan il fatto che la ragazza si in uno stato di gravidanza avanzata: a breve infatti (intorno alla fine di agosto) darà alla luce la prima figlia. Già qualche giorno prima aveva raccontato di avere delle fitte e dei dolori alla pancia. “Oggi sentivo la pelle tiratissima, che mi tirava molto, e queste fitte qui. Ora non mi sento tirare la pelle, ma ho queste fitte”.



Dolori che posi sono continuati costringendola alla corsa in pronto soccorso. La notizia della gravidanza era arrivata due mesi e mezzo fa con un messaggio via social: “Non è stato facile nascondervi tutto quello che abbiamo passato in questi due mesi ma siamo felici di annunciarvi che è iniziato un nuovo viaggio, il più bello. Presto in 5 non vediamo l’ora di condividere con voi tutte le emozioni di questa folle avventura”. E tantissimi erano stati i messaggi.

Natalia Paragoni, la compagna di Andrea Zelletta ricoverata



“Contentisssssssssssimo! Ma dato che Andre non tiene la bocca chiusa, il sottoscritto lo sapeva già. Buona vita nuova ragazzi, tranne stasera, sarò sempre a disposizione. Un amico, leale”, raccontava Francesco Oppini. Lei è Natalia Paragoni, compagna di Andrea Zelletta ex protagonista di Uomini e Donne e lo scorso anno nel cast del GF Vip 6 dove è stato in ballo per la vittoria fino alla fine.



Per fortuna le condizioni di Natalia Paragoni non sono state preocupanti al punto da prolungare il ricovero. A spiegare cosa ha avuto ci ha pensato lei mostrando uno screenshot con la definizione di “contrazioni di Braxton-Hicks“. Di cosa si tratta? Sono degli spasmi isolati e non ritmici della muscolatura uterina, che provocano una sensazione di morsa a livello dell’addome. Questi “falsi dolori del travaglio” possono essere avvertiti già dal 5° o 6° mese di gravidanza e rappresentano un fenomeno del tutto fisiologico.



Le contrazioni di Braxton Hicks rientrano in una fase preparatoria, molto utile prima del parto, che può durare, talvolta, anche qualche giorno. Al contrario delle contrazioni “reali” che si verificano durante il travaglio, quelle di Braxton Hicks non sono dolorose, non modificano la cervice e non sono continue, ma irregolari.