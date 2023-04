Spettacolare post social per la vip italiana, che è sempre più entusiasta per ciò che la vita le sta regalando in questo periodo. Solamente pochi mesi fa è diventata mamma e ora la prossima tappa è rappresentata dalle nozze. Lei è Chiara Nasti, che si è immortalata con un meraviglioso abito da sposa su Instagram. Ovviamente i fan sono caduti letteralmente ai suoi piedi, dato che questo suo look ha fatto emozionare. E la prima ad essere commossa è stata proprio la giovane.

Non ha usato molte parole per descrivere questo momento, infatti ha scelto due parole ma molto significative: “Un sogno“. Ed effettivamente per lei si sta realizzando un sogno atteso da tempo. Chiara Nasti ha migliorato il sabato pomeriggio di moltissime persone con questa sua foto in abito da sposa. E sappiamo già in anticipo qualche dettaglio sulla ricorrenza e soprattutto sul vestito in sé, visto che ha poi risposto ad un messaggio di una follower.

Chiara Nasti in abito da sposa: “Un sogno”

A proposito di ciò che succederà a Chiara Nasti, che quel giorno indosserà l’abito da sposa che la renderà super affascinante, il suo matrimonio è programmato per il prossimo 20 giugno per venire incontro anche al suo futuro marito. Lui è il calciatore della Lazio, Mattia Zaccagni, attualmente impegnato in campionato proprio con la formazione biancoceleste. In quel giorno sarà invece in ferie, in attesa di riprendere successivamente le attività sportive in vista della nuova stagione calcistica.

Il settimanale Chi ha anche fatto sapere che Nasti e Zaccagni si diranno sì per sempre in chiesa e poi festeggeranno alla grande nella capitale Roma, presso Villa Miani. Tantissimi gli invitati alle nozze, che dovrebbero essere 200. La giovane influencer ha ricevuto questo commento da un’utente: “Nooo, non è il tuo vero? Deve essere una sorpresona!“. E lei ha confermato che non si tratta del vestito che indosserà il 20 giugno: “Ovviamente no, quello non può vederlo nessuno“.

Quindi, ha fatto le prove di diversi abiti a 52 giorni di distanza dai fiori d’arancio. Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno accolto il primogenito Thiago il 16 novembre del 2022. Dedicandogli questa didascalia: “Benvenuto amore di mamma e papà, ti amiamo da morire”. E ora non resta altro che attendere le nozze.