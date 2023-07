Momenti di grande paura per la vip italiana, che è stata colta da un improvviso malore durante un concerto. Si è recata nella capitale Roma per assistere al bellissimo evento musicale degli Arctic Monkeys e ha pubblicato anche una serie di immagini. Poi nelle stories è anche apparsa un’altra immagine, nella quale ci sono i sanitari a soccorrerla. Non si è sentita bene, mentre si trovava in compagnia delle sue amiche, e ha quindi dovuto chiedere aiuto.

>“Se prendi me…”. La discussa vip della televisione chiama direttamente Pier Silvio Berlusconi: “Cosa sono in grado di fare”

Ha anche spiegato cosa le è successo, infatti ha avvertito un dolore inaspettato. La vip italiana ha avuto quindi questo malore al concerto ed è stata subito supportata dal personale medico, che era presente alla manifestazione artistica. Lei è uno dei volti più noti sui social e anche per essere stata la fidanzata di un grande cantante. Andiamo a vedere insieme cosa ha raccontato la giovane sul social network.

Leggi anche: “Non respiro, aiutatemi”. Roberta Capua, attimi di panico in Rai: cosa è successo





La vip italiana ha avuto un malore durante il concerto

Questa vip italiana, famosa influencer seguita da oltre 800mila follower, ha raccontato così il malore che l’ha colpita al concerto degli Arctic Monkeys: “Poi è finita così per un attacco di dolore acuto (tendo a sopravvalutare il mio corpo ultimamente). Ma tra intramuscolo di antidolorifico e barelle son comunque riuscita a sentire il concerto (e a sentirmi meglio soprattutto ahahah)”. Quindi, è riuscita a riprendersi grazie al sostegno dei soccorritori.

Ad essersi sentita poco bene è stata l’ex fidanzata di Damiano David dei Maneskin, Giorgia Soleri. Lei ha sempre fatto sapere di essere costretta a fare i conti con problematiche di salute, che colpiscono molte donne, e il suo obiettivo è quello di tenere sempre alta l’attenzione. Stavolta, però, non si è fermata per tempo e ha sforzato forse un po’ troppo il suo fisico. La conseguenza è stato questo malessere, arrivato di botto.

Classe 1996, Giorgia Soleri è una delle maggiori esponenti femministe italiane. A livello sentimentale sarebbe single, dopo la rottura con Damiano. Per quanto concerne i suoi problemi di salute, soffre precisamente di vulvodinia e di endometriosi.