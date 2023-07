L’edizione del GF Vip che partirà il prossimo settembre sembra avere più dubbi che certezze, a far saltare il coperchio i vertici Mediaset. Proprio Pier Silvio Berlusconi, che in queste settimane sta portando avanti un’operazione pulizia dai programmi, era intervenuto durante la presentazione dei palinsesti spiegando, neppure tanto velatamente, di non voler vedere più certe scene sulle rete del Biscione e, ancora di più, al Grande Fratello Vip. Sono ancora nella mente di tutti le immagini di Marco Bellavia bullizzato dal gruppo durante la scorsa edizione.

Come lo sono le parole di altri concorrenti, di una volgarità estrema e fuori dal concetto che Pier Silvio Berlusconi vuole portare in televisione. Nello specifico pare che il numero uno di Mediaset abbia chiesto a Signorini la lista dei concorrenti prima del via del programma e, di più, chiuso la porta a certe categoria tra cui gli influencer e tutti i personaggi nati in rete.





In quest’ottica si inserisce la polemica di Maria Sofia Federico che, intervenuta al programma “La chiamano estate” su Cusano Italia Tv, ha detto la sua sull’esclusione di queste categorie. “Indipendentemente dal chiaro pregiudizio che c’è dietro, riguardo alle persone della mia categoria, a Pier Silvio Berlusconi dico: tu che fai televisione non ti rendi conto che il cinema è stato sostituito dalla tv”.

“E ora la tv sta per essere sostituita dai social? Non ti viene in mente che per cercare di avvicinare la tua generazione alla generazione zeta, dovresti mettere in mezzo dei personaggi come me?”. Velatamente Maira Sofia Federico ipotizza che la sua presenza possa essere un valore aggiunto nel programma. Il motivo? Aiuterebbe le generazioni precedenti a comprendere meglio quella dei nativi digitali di cui lei è tra i rappresentanti. Difficile che Berlusconi decida di cedere a questa richiesta.

Del resto il patron di Mediaset ha dimostrato di non fare sconti a nessuno. Ne sa qualcosa Barbara D’Urso che dopo una carriera quasi ventennale è stata messa alla porta a testimonianza della sterzata imposta dall’azienda. Sterzata nella quale rientra, anche, l’ingresso di Bianca Berlinguer nel casa di Mediaset.