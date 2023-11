Veronica Peparini e Andreas Muller, le immagini delle due gemelline. Da alcuni giorni i due ballerini hanno annunciato la bella notizia: Veronica aspetta due bimbe all’età di 52 anni. Dalla gioia, però, si è passati ben preso alla preoccupazione. Dopo l’annuncio a Verissimo e la pubblicazione di alcune foto della coreografa incinta Andreas ha fatto sapere che “la visita non è andata come doveva andare” aggiungendo “Senza fare allarmismi speriamo di poterci risentire presto con notizie migliori”.

Successivamente sono usciti maggiori dettagli: “È scattato un campanellino d’allarme che ci porta a fare controlli ogni 48 ore perché i vasi sanguigni sono condivisi tra le due e in questo momento una delle due piccole è donatrice di sangue nei confronti dell’altra, che quindi è ricevente. Questo può essere il principio di una malattia chiamata trasfusione feto fetale e in questo momento ci troviamo in un punto in cui al 50 per cento la situazione potrebbe tornare regolare da sola, motivo per cui ora stiamo monitorando tutto”.

Le ultime emozionanti immagini delle due gemelline

Veronica Peparini e Andreas Muller erano al settimo cielo dopo aver saputo della gravidanza. Hanno anche scelto i nomi da dare alle piccole, una si chiamerà Alice, l’altra Vittoria. Tuttavia la scoperta di questa situazione particolare ha provocato parecchia preoccupazione: “La nostra è una gravidanza gemellare monocoriale biamgnotica: le piccole vivono in una unica placenta in due sacche distinte” hanno fatto sapere, spiegando quali potrebbero essere le complicazioni.

Se la situazione non dovesse tornare regolare da sola potrebbe essere necessario un intervento: “Se così non dovesse essere, bisognerà intervenire con un piccolo intervento che non possiamo ancora sapere quale esito porterà”. Insomma il momento è particolarmente delicato, ma Veronica e Andreas sono pronti a lottare e nelle ultime ore hanno pubblicato le bellissime immagini dell’ultima ecografia.

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 17 novembre, Andreas Muller ha pubblicato il video dell’ultima ecografia effettuata in clinica. Nelle immagini si possono vedere i due corpicini che si muovono nella pancia della mamma e i cuori che battono all’unisono. “Ce la faremo” scrive Andreas, anche se la situazione resta complicata: sul sito del Bambin Gesù si legge che “le forme gravi di trasfusione feto-fetale portano alla perdita di uno o entrambi i gemelli nella stragrande maggioranza dei casi”. Ricordiamo che per il ballerino si tratterebbe delle prime figlie, mentre eronica ha già avuto Olivia e Daniele dal matrimonio con il ballerino Fabrizio Prolli.

