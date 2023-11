Una notizia inaspettata ha colto tutti di sorpresa. Veronica Peparini, che ha annunciato pochi giorni fa di essere incinta, avrebbe litigato con Giulia Stabile. E ora si è scoperto il motivo alla base di questo diverbio, culminato con un gesto clamoroso. Infatti, l’ex insegnante di Amici ha tolto il segui sui social alla ballerina, un comportamento che ha colto tutti di sorpresa. A spiegare tutto è stato uno degli esperti di gossip più noti nel panorama italiano.

Prima di dirvi tutto su Veronica Peparini e sul perché pare abbia litigato con Giulia Stabile, vi diamo qualche dettaglio in più sulla gravidanza della compagna di Andreas Muller. Lei è in attesa di due gemelli e il sogno si avvicina a concretizzarsi. Veronica infatti è al quinto mese di gravidanza. “Sognavamo un futuro ancora più grande insieme ma mai ci saremmo aspettati che in arrivo ci fossero due principesse a riempire ancora di più le nostre vite. Mamma e papà vi aspettano e non vedono l’ora di amarvi ogni oltre cosa”.

Veronica Peparini avrebbe litigato con Giulia Stabile: cosa è successo

Siamo sempre nel campo delle indiscrezioni, ma secondo gli ultimi rumor Veronica Peparini si sarebbe arrabbiata e avrebbe quindi litigato con la giovane Giulia Stabile, a tal punto da non voler avere più contatti nemmeno sui social network. Amedeo Venza ha confermato questa notizia, anticipata dalla pagina Amici News, spiegando anche le motivazioni che avrebbero indotto la 52enne futura mamma a prendere questa drastica decisione.

Venza ha quindi scritto nelle Instagram stories: “Pare che la Peparini abbia smesso di seguire tutti quelli che non le hanno fatto gli auguri per la gravidanza e tra queste ci sarebbe anche Giulia Stabile”. Ma il sito Biccy ha fornito invece un’altra versione dei fatti, dato che questo gesto di Veronica non sarebbe stato compiuto nelle scorse ore bensì qualche mese fa. In estate avrebbe già tolto il follow alla ragazza, oltre ad aver scritto un post che sembrava indirizzato proprio a lei.

Peparini scrisse: “Dovrebbe esserci un tempo per coreografare e insegnare, oggi invece basta un po’ di popolarità e ci si sente liberi di poterlo fare senza la giusta esperienza. Sosterrò sempre questo pensiero a favore della qualità e del lavoro costruito nel tempo. Fatela la gavetta”. E questo messaggio sembra che fosse una critica nei confronti di Giulia, protagonista di alcune masterclass.