Veronica Peparini è una delle protagoniste di ‘Amici’ in veste di insegnante di ballo, ma nelle ultime ore ha fatto uscire fuori il suo lato più umano mostrando ai suoi follower di Instagram suo figlio nel giorno del compleanno. Il ragazzo ha compiuto 14 anni di età e Daniele ha festeggiato alla grande questo suo momento, immortalandosi sia con la madre che con Andreas Muller, il fidanzato di lei con il quale condivide la sua vita da ormai tantissimi anni. E pare che con la dolce metà di lei vada d’accordo.

Mesi fa Veronica Peparini ha festeggiato il compleanno di lui. “Questa – ha scritto in un post su Instagram Veronica Peparini – è forse una delle prime foto nostre insieme… Mi è sempre piaciuta tanto – dice ancora Veronica Peparini – anche se te non ti piaci😂 mi da’ il senso di tutto quello che siamo e che abbiamo vissuto fino a qui mi tieni stretta forte a te con un sorriso enorme che ti fa brillare quegli occhi vispi che hai. Noi ci siamo conosciuti in momenti e età diverse di vita”, ha aggiunto.

Il figlio Daniele è nato dalle nozze avute da Veronica Peparini con l’ex coniuge Fabrizio Prolli. Con quest’ultimo ha anche avuto una figlia, che è più piccola, infatti si chiama Olivia e ha 9 anni. Ora ha voluto condividere con tutti i suoi seguaci queste due bellissime foto che la ritraggono con il primogenito e Andreas Muller. Significative e divertenti le frasi scelte dalla mamma per commentare questo lieto evento dell’adolescente, che ha raggiunto comunque un importante traguardo.





Nella prima immagine nella quale ci sono Veronica Peparini e il 14enne Daniele, la maestra di ballo di ‘Amici’ ha scritto: “La gioia di Daniele. 14 anni età critica, amore e odio”. Mentre nella seconda immagine, dove c’è anche Andreas: “Sorriso di convenienza, però ci ama”. A quanto pare infatti Muller e Daniele vanno molto d’accordo, nonostante lui non sia il suo papà. Un bel quadretto familiare, che ha emozionato tutti i fan della donna, che ha ovviamente ricevuto tantissimi complimenti sui social.

Veronica Peparini era stata anche colei che aveva previsto la vittoria di Giulia Stabile ad ‘Amici 20’: “Dal primo momento in cui é entrata nella scuola io ho visto il talento. Ha proprio un talento innato quindi non avevo dubbi sul percorso che potesse fare e non avevo dubbi che potesse arrivare fino a questo punto. Si deve godere questo momento e spero che in finale spacchi ancora di più”.