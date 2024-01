Veronica Peparini e Andreas Muller, come procede la gravidanza. Un momento indimenticabile per ogni coppia in attesa di diventare genitori, soprattutto se si tratta della prima volta come nel caso del futuro papà. Veronica e Andreas appaiono felicissimi, nonostante come ormai è noto la dolce attesa sia andata incontro a una fase molto delicata che ha richiesto continui controlli medici. E adesso come procede?

Veronica Peparini e Andreas Muller, la situazione. La coreografa professionista e il ballerino in attesa di due gemelline: una gioia indescrivibile per la coppia più seguita degli ultimi mesi. Nonostante non siano mancate le complicanze legate alla gestazione gemellare, Veronica e Andreas non si sono mai persi d’animo, mostrandosi sui social uniti e complici.

Veronica Peparini e Andreas Muller, la situazione: come procede la gravidanza? Prove generali per la coppia…

E sono in molti a domandarsi come stia procedendo la gravidanza dopo alcuni fasi molto delicate che hanno richiesto maggiore cautela e continui controlli medici. Ebbene, sembra proprio che la coppia si stia già mettendo all’opera con alcune ‘prove generali’ da genitori di due gemelline.

Ed è così che Andreas Muller si è mostrato sui social in un momento molto tenero e anche divertente: via libera alla prova pannolino. Infatti, se per Veronica questa non è la prima gravidanza (la coreografa infatti è già mamma di Daniele e Olivia, nati dal precedente matrimonio), per Andreas non può certamente dirsi la stessa cosa.

“Il cambio pannolino” e “Andreas fa prove…”: detto fatto, ecco dunque il ballerino cimentarsi da subito nel ruolo di papà. E poichè sono tante le cose da dover imparare, sempre meglio avvantaggiarsi con i tempi. A prestarsi alle prove generali, la figlia di un’amica della coppia che sembra approvare il momento del cambio pannolino di zio Andreas.