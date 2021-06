È stata una delle colonne portanti di Amici. Danzatrice e coreografa romana ha fatto parte del gruppo delle insegnanti del famoso programma di Maria De Filippi. Che nell’ultima edizione ha visto trionfare proprio una sua allieva, ovvero Giulia Stabile. Ogni professionista porta nel talent show il suo background di esperienze, vita vissuta, perfino atteggiamenti. E Veronica Peparini ha mostrato a tutti un carattere ben diverso rispetto a quelle delle pur bravissime Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano.

Qualche tempo fa, ad esempio, mentre queste ultime due erano ‘ai ferri corti’, Veronica diceva ai suoi allievi: “Credete in quello che siete. La semplicità è la vostra forza”. Ma, se sul piano professionale e umano l’insegnante di Amici non si discute, cosa sta succedendo nella sua sfera privata? Ebbene Veronica è felicemente al fianco di Andreas Muller, suo compagno da tre anni. Come molti sanno tra i due la differenza d’età è notevole.

Lei, classe 71, lui classe 96, tra Veronica Peparini e Andreas Muller corrono 25 anni. Tuttavia, almeno stando alla commovente dedica dell’insegnante di Amici al suo uomo non sembrano esserci particolari problemi. Anzi. Oggi, giovedì 3 giugno, Andreas, che Veronica ha conosciuto proprio ad Amici, compie gli anni. E, come nelle favole più belle, all’avvicinarsi della mezzanotte, la coppia ha festeggiato il suo compleanno. “Questa – ha scritto in un post su Instagram Veronica Peparini – è forse una delle prime foto nostre insieme…”.





“Mi è sempre piaciuta tanto – dice ancora Veronica Peparini – anche se te non ti piaci😂 mi da’ il senso di tutto quello che siamo e che abbiamo vissuto fino a qui mi tieni stretta forte a te con un sorriso enorme che ti fa’ brillare quegli occhi vispi che hai”. “Noi ci siamo conosciuti in momenti e età diverse di vita – le parole della coreografa – e anche se lo speravo non avevo il coraggio di sperarlo fino in fondo di essere insieme”.

I sogni, però, a volte si avverano, anche quando non ce lo aspettiamo più. “Nonostante ciò – conclude Veronica Peparini – mi hai travolto, coinvolto ,amato ! E ho superato con te tanti ostacoli! Oggi è il tuo giorno stai crescendo, ma sei già uomo per me! E bambino anche nel modo giusto che sia.. anzi non perderlo mai quel bambino! Il mio Augurio è che tu possa realizzare tutti i tuoi sogni i tuoi obiettivi so’quanto ci tieni e quanto puoi farcela!!! Io sono al tuo fianco e ti sostengo! Buon Compleanno Amore mio❤️🌹 da me Dani e Olli❤️ @muller_andreas Ti Amo”.