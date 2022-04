Dopo il matrimonio con Giorgio Merlino e le voci di flirt con Andrea Iannnone e altri personaggi che gravitano intorno al mondo del gossip e dello spettacolo italiano, ’influencer e imprenditrice da 1,4 milioni di follower si è fidanzata con Davide Simonetta, conosciuto anche con lo pseudonimo di d.whale.

L’inizio è arrivato grazie a una Instagram story in cui si vede la mano dell’influencer e il braccio del musicista e producer, ex fidanzato della cantante Annalisa, riconoscibile grazie a una balena tatuata.





Veronica Ferraro fidanzata con Davide Simonetta (d.whale)

Così Veronica Ferraro, influencer e migliore amica di Chiara Ferragni, ha confermato la frequentazione con Davide Simonetta, noto anche con lo pseudonimo di d.whale, è nato a Lodi il 5 maggio 1983, è un musicista, compositore, cantautore, arrangiatore e produttore musicale italiano che vanta collaborazioni con gli artisti più noti della sfera musicale italiana come Fedez, Annalisa, con cui è stato fidanzato tra il 2014 e il 2017, Tiziano Ferro, Emma Marrone e Tananai.

Dopo aver fondato The Fashion Fruit nel 2010, sotto il consiglio di Chiara Ferragni, Veronica Ferraro ha intrapreso la carriera di fashion blogger con ottimi risultati e infatti il suo è uno dei blog di moda – che si occupa anche di alimentazione e fitness – è uno più letti a livello globale. Secondo quanto riporta il sito Very Inutil People. i due si sarebbero conosciuti grazie ai Ferragnez e sarebbero volati insieme a Dubai.

In passato Davide Simonetta è stato legato alla cantante Annalisa. Era stata l’artista a confermare la rottura in un’intervista: “Davide Simonetta non è più il mio compagno. Quando abbiamo scritto ‘Direzione la vita’ stavamo insieme, ora non più“, aveva raccontato la cantante lanciata dal talent Amici di Maria De Filippi.

