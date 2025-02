La storia d’amore tra Alba Parietti e Fabio Adami ha catturato l’attenzione del pubblico sin dal suo inizio, caratterizzato da un incontro casuale su un treno nel 2021. Questo incontro fortuito ha dato il via a una relazione intensa e appassionata, che ha visto la coppia condividere momenti di felicità e complicità. Fabio Adami, manager di Poste Italiane, ha conquistato il cuore della celebre showgirl italiana, portando una ventata di freschezza nella sua vita sentimentale.

Nonostante la riservatezza iniziale, la coppia ha deciso di rendere pubblica la loro relazione nel 2022, condividendo con i media dettagli sulla loro quotidianità e sul forte legame che li univa. Nel corso del tempo, Alba e Fabio hanno affrontato insieme diverse sfide, dimostrando una solida intesa e un profondo rispetto reciproco. Tuttavia, recenti indiscrezioni suggeriscono che la loro storia potrebbe essere giunta al capolinea.





Storia finita tra Alba Parietti e Fabio Adami?

Secondo quanto riportato da Dagospia, la coppia avrebbe deciso di separarsi, e Alba Parietti avrebbe commentato la situazione con la frase: “Le storie iniziano e finiscono”. Un episodio significativo che potrebbe aver influito sulla loro relazione è l’incidente sugli sci occorso ad Alba a Courmayeur. “Dopo le disavventure sciistiche a Courmayeur Alba Parietti è in splendida forma fisica, forse per la ritrovata libertà”.

E ancora: “Si dice che proprio a causa dell’incidente, per nervosismi, malintesi e incomprensioni, da alcune settimane lei abbia dato un taglio alla sua storia con il manager romano Fabio Adami e deciso di lasciare la casa del fidanzato dove conviveva da più 3 anni per trasferirsi nella sua magione romana ai Parioli”, scrive Dagospia. Questo evento avrebbe generato tensioni e incomprensioni tra i due, contribuendo al deterioramento del rapporto.

Nonostante le voci sulla separazione, Alba Parietti ha mantenuto una certa riservatezza sulla questione. Nel frattempo sempre Dago scrive: “Gli amici della coppia dicono che i due sono ancora innamoratissimi l’uno dell’altro ma incompatibili, e dunque avrebbero deciso di allontanarsi per evitare ennesimi contrasti liti e divergenze”. In risposta a commenti sui social riguardanti la sua vita privata, ha dichiarato: “Ci sii astenga, non è un reality”, sottolineando il desiderio di gestire la situazione lontano dai riflettori mediatici.

