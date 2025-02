Lo scorso maggio Manila Nazzaro e Stefano Oradei sono diventati finalmente marito e moglie. Dopo la cerimonia civile in Campidoglio il 4 maggio, il 13 maggio l’ex Miss Italia e il ballerino si sono giurati amore eterno in una cerimonia da favola a Villa Miani a Roma. La coppia si è conosciuta durante “Ballando con le stelle” e da lì è nata la loro storia d’amore.

Manila Nazzaro ha ritrovato l’amore dopo la fine della relazione con Lorenzo Amoruso, che aveva attirato l’attenzione del pubblico dopo la partecipazione a programmi televisivi come “Temptation Island Vip” e “Grande Fratello Vip”. Era stata proprio l’ex Miss Italia a chiudere con l’ex calciatore della Fiorentina. In un’intervista a “Verissimo” aveva dichiarato di essersi sentita “prigioniera di una relazione tossica” e di aver deciso di voltare pagina per il proprio benessere.

Manila Nazzaro e Stefano Oradei: “Il figlio non è arrivato”

Manila Nazzaro, ex Miss Italia 1999, ha trovato tutto questo accanto a Stefano Oradei, il ballerino e maestro di Ballando Con Le Stelle. A 46 anni, la modella e conduttrice è tornata a Verissimo per raccontarsi a un anno dal matrimonio con Stefano Oradei. La loro storia d’amore è nata sotto i riflettori di Ballando Con Le Stelle nel 2020, ma è solo lo scorso anno che è sbocciata una relazione seria, culminata con il matrimonio.

“Stiamo vivendo una favola”, aveva raccontato Manila in un’intervista a Di più. “Non credevo nel colpo di fulmine, mi sembrava surreale provare emozioni così intense in così poco tempo. Ora ci credo, e stiamo realizzando la nostra favola”.

A Verissimo Manila Nazzaro ha parlato della difficoltà di avere un figlio: “Sono stati mesi complicati. Ci abbiamo provato, anche con delle cure piuttosto importanti, ma non ci sono riuscita. Però non ho il rammarico di non averci provato”, ha detto l’ex Miss Italia, 47 anni, già mamma di Francesco e Nicolas, nati dal matrimonio con Francesco Cozza, terminato nel 2017.

Nonostante il percorso per diventare genitori sia stato molto faticoso per la coppia, Manila e Stefano oggi sono più uniti che mai: “Abbiamo fatto tutto insieme. Tutto quello che non siamo riusciti a fare, non ci siamo riusciti insieme”. La conduttrice ha parlato della difficoltà di non avere un figlio: “Noi siamo comunque una famiglia, ma il dispiacere c’è. Avrei fatto di tutto per realizzare il sogno di un uomo eccezionale come Stefano. Per ora è andata così, ma non perdo la speranza, anche se ci sono momenti in cui mi sento più demoralizzata”.