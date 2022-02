“Ormai lo sanno tutti”. Vanessa Incontrada, l’indiscrezione bomba sul compagno Rossano

Vanessa Incontrada ha una relazione da oltre dieci anni con Rossano Laurini, direttore artistico di alcuni locali in Toscana. Tra loro è stato un colpo di fulmine: tutto è nato per uno strano scherzo del destino. Infatti quando si sono conosciuti erano impegnati in altre relazioni. Vanessa e Rossano si incontrarono per caso in una delle discoteche di proprietà dell’imprenditore: lei aveva 28 anni, mentre lui 36.

Nel frattempo Rossano Laurini era sposato con Chiara Palmieri, grande amica dell’attrice. Nonostante l’attrazione, l’imprenditore decise di proseguire la sua storia ma qualche anno dopo i due si lasciarono e in quel momento Rossano Laurini che capì di provare un sentimento per Vanessa Incontrada. A quel punto hanno iniziato a frequentarsi e dalla relazione è nato un figlio, Isal che oggi ha 13 anni. Tuttavia da qualche tempo l’attrice non compare sui social con il suo uomo.

Anzi, pubblica una serie di post e frasi malinconici: “Risparmia i tuoi sentimenti per qualcuno a cui importi”, è una delle ultime cose che ha scritto. Ora il settimanale Diva e Donna lancia una indiscrezione bomba: pare sia finita la lunga storia d’amore che legava Vanessa Incontrada al compagno Rossano Laurini. Stando a quanto riporta il settimanale la coppia sarebbe definitivamente scoppiata dopo un paio d’anni di crisi.





I primi sentori che qualcosa non stesse andando per il verso giusto sono arrivati durante il primo lockdown. Secondo il settimanale, pare che i due stando insieme tutto il giorno abbiano avuto difficoltà a comprendersi e capirsi. Vanessa Incontrada e Rossano Laurini avrebbero provato a risolvere incomprensioni e problemi per tenere unita la loro famiglia ma invano. Al momento non è dato sapere se la coppia sia rimasta in buoni rapporti: Vanessa Incontrada è una donna molto discreta e non ama parlare tanto della sua vita privata.

Vanessa Incontrada torna comunque in tv con la fiction su Canale 5 Fosca Innocenti che andrà in onda venerdì 11 febbraio in prima serata: “Fosca ha un passato difficile perché ha perso i genitori –racconta l’attrice su Mediaset Play -. La serie non è ambientata in una grande metropoli quindi la maggior parte delle persone si conoscono tra di loro. Ho l’attenzione come una poliziotta, ma ho anche un coinvolgimento umano. E io devo fare i conti con questa cosa. Ho una dote sugli odori, riconosco subito dove mi può portare un odore”.