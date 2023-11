Vanessa Incontrada torna a sorridere. Le ultime notizie sulla popolare conduttrice la davano in coppia con Alessandro Siani a Striscia La Notizia. E infatti la showgirl spagnola sta conducendo il famoso tiggì satirico della prima serata di Canale 5 in coppia con il simpatico attore napoletano. D’altra parte da anni la Incontrada riesce a conquistare il pubblico con la sua energia e il suo sorriso contagiosi uniti alla genuinità che l’ha sempre contraddistinta.

Tuttavia se dal punto di vista professionale gli ultimi tempi hanno riservato belle soddisfazioni da quello sentimentale Vanessa Incontrada non se l’è passata benissimo. Infatti dopo un periodo di profonda crisi si è separata dal compagno, l’imprenditore toscano Rossano Laurini. I due stavano insieme dal 2007 e hanno avuto anche un figlio, Isal, che il 19 luglio ha compiuto 15 anni. Tanto amore, ma anche alcuni problemi che hanno fatto pensare al peggio.

La foto postata da Vanessa insieme al compagno: crisi rientrata

Dopo diversi mesi di dubbi nella giornata di oggi, martedì 21 novembre, Vanessa Incontrada ha postato una foto in compagnia del compagno Rossano Laurini. La didascalia parla chiaro: “La mia family“. Dunque dopo un periodo di riflessione i due sono tornati insieme. D’altra parte quando la showgirl era stata ospite di Diletta Leotta nel podcast Mamma Dilettante, Vanessa aveva lasciato intendere qualcosa.

Utilizzando il tempo al presente Vanessa Incontrada aveva parlato così del compagno Rossano Laurini: “Stiamo insieme da 16 anni, da tanto tempo e, anche se la nascita di un figlio alcune cose le fa cambiare, oggi dico che mi piacerebbe molto avere un altro figlio, vediamo che succede”. Insomma, prove di disgelo che effettivamente trovano conferma nell’ultima foto condivisa dalla conduttrice.

Era il 2022 quando Vanessa Incontrada affrontava una dura crisi col compagno dichiarando a Vanity Fair: “Sono in un momento riflessivo della mia vita, posso dire questo. La riflessione mi sta aiutando a capire quello che è stato, e che cosa voglio dal mio futuro. Guardo avanti, non so dove mi porterà la mia trasformazione. Non solo nella vita privata”. Adesso, però, sembra tutto rientrato e Vanessa sorride felice al fianco dell’amore della sua vita e papà di suo figlio.

