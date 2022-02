Brutte voci sono uscite fuori nelle scorse settimane su Vanessa Incontrada e sulla sua vita privata. Se infatti dal punto di vista professionale le cose vanno alla grande con la sua nuova fiction ‘Fosca Innocenti’ in onda su Canale 5, erano state riferite voci tutt’altro che positive su di lei e il compagno Rossano Laurini. Si era parlato con una certa insistenza di una crisi molto forte, che avrebbe colpito anche loro. E ora, per fare definitiva chiarezza, è stata proprio lei, non sappiamo se volontariamente o no, a fugare i dubbi.

A parlare di difficoltà nella coppia composta da Vanessa Incontrada e Rossano era stato ‘Diva e Donna’, che aveva lanciato una indiscrezione bomba: secondo loro era finita la lunga storia d’amore che legava l’attrice al partner. Stando a quanto riportava il settimanale, la coppia sarebbe definitivamente scoppiata dopo un paio d’anni di crisi. I primi sentori che qualcosa non stesse andando per il verso giusto erano arrivati durante il primo lockdown. Secondo il settimanale, pare che i due abbiano avuto problemi a capirsi.

Come ha voluto ricordare ‘Today’ in queste ore, la relazione sentimentale tra Vanessa Incontrada e Rossano Laurini è stata avviata quindici anni fa. Dal loro amore è nato il figlio Isal, giunto ora all’età di 13 anni. Inoltre, si era vociferato della possibilità che lei fosse nuovamente in dolce attesa nel dicembre 2021, ma non sono mai arrivate conferme in merito. Poi quasi un mese fa notizie poco rassicuranti sul futuro della coppia. E ora vediamo come l’attrice ha replicato a questi rumor insistenti.





Quindi, Vanessa Incontrada ha pubblicato una foto di coppia in una delle sue storie Instagram datate 27 febbraio. I due sono apparsi felici e più che uniti e lei ha scritto semplicemente come didascalia: “Rivederti”. Questa parola sembra che faccia riferimento alla lontananza tra i due, avvenuta però esclusivamente per motivi lavorativi della donna. Quindi, la distanza sarebbe stata causata solamente da impegni professionali, ma il sentimento che i due provano reciprocamente sembra rimasto immutato.

Vanessa Incontrada, classe 1978, ha avuto l’anno scorso anche un’esperienza al cinema, precisamente nel film ‘Ostaggi’ della regista Eleonora Ivone. Prima di ‘Fosca Innocenti’ invece, in televisione era stata protagonista nel 2020 in ‘Come una madre’ e l’anno precedente in ‘Purché finisca bene – L’amore, il sole e le altre stelle’. Inoltre, è stata una concorrente nel 2021 di ‘Celebrity Hunted – Caccia all’uomo’.