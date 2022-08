“Ti sei bevuta il cervello”. Valeria Marini, massacro per l’ultima uscita pubblica: cosa è successo

Valeria Marini, il duro sfogo. Periodo di piena campagna elettorale che vede anche i vip argomentare circa l’argomento. Commentando un tweet di Selvaggia Lucarelli, Valeria Marini ha deciso di esprimere ciò che pensa non senza evitare di taggare anche la diretta interessata, ovvero la leader di Fratelli D’Italia.

Valeria Marini, il duro sfogo contro Selvaggia Lucarelli. Tutto avrebbe avuto inizio da una tweet che la giornalista ha condiviso sulla piattaforma social tirando in ballo Giorgia Meloni: “In questa fase, più si dà dell’ignorante e della fascista alla Meloni e più potenziali elettori si sentiranno da lei rappresentati”, ha scritto la Lucarelli.





Per Selvaggia Lucarelli ben oltre 5mila like di parte dei follower. Un messaggio, però, che pare essere passato anche sotto l’occhio vigile di Valeria Marini, che ha coì deciso di controbbattere esprimendo la propria opinione: “Cara Selvaggia hai tanto, anzi tutto da imparare da Giorgia Meloni”. (Valeria Marini, l’insinuazione davanti a tutti: “Ma non è che lei…”).

Valeria Marini, lo sfogo continua: “Per esempio il rispetto che ha per gli altri e soprattutto per l’universo femminile e per tutte le donne”, ha replicato Valeria Marini taggandoanche la leader di Fratelli d’Italia. E il botta e risposta è andato avanti.

“Dal carro del gay pride a quello del vincitore è un attimo” ha replicato Selvaggia Lucarelli, per richiamare la risposta di Valeria Marini: “Cara Selvaggia, sono fiera di essere salita sul carro del gay pride… Sul carro dei vincitori… Non salirei mai sul carro dei maldicenti”. Ma per la showgirl, una cascata di commenti negativi: “Ad esempio? Quando divulga video di uno stupro con la voce supplicante di una donna? O quando tratta le persone come merce di scambio tipo prendo un velezuelano?”, domanda una follower. “Spero che sia sotto l’effetto di funghi allucinogeni” scrive un altro utente.

