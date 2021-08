Valeria Bigella l’abbiamo conosciuta nel 2015, quando insieme all’allora fidanzato Alessio Bruno ha partecipato alla terza edizione di Temptation Island. I due erano usciti insieme dal reality di Canale 5 con grande delusione di una fetta di pubblico.

Nel villaggio dei fidanzati Alessio si era ben presto avvicinato alla single Carmen suscitando l’ira della sua fidanzata che sembrava sempre più intenzionata a dirgli addio. In effetti nel falò di confronto finale le cose sembravano mettersi decisamente male per lui, ma poi non si capisce ancora bene come, era riuscito a riportarla a sé. Nei mesi successivi la coppia era stata ospite della De Filippi a Uomini e donne e, seppur con qualche problema da aggiustare, sembrava aver trovato un equilibrio.

Valeria Bigella di Temptation Island, chi è il nuovo fidanzato

”Ci abbiamo messo tre mesi per ritrovarci – aveva spiegato Valeria a Vero – Una volta usciti dal programma il nostro rapporto era instabile: litigavamo sempre, non ci fidavamo l’uno dell’altra. Abbiamo deciso di darci una tregua: ci siamo entrambi calma, abbiamo capito la situazione e ci siamo rimessi in carreggiata in maniera graduale”.





Poi Alessio aveva comunicato tramite Instagram Stories che la storia era arrivata al capolinea. Sono passati sei anni e ora Valeria Bigella ha ufficializzato la relazione con uno degli sportivi italiani impegnati nelle Olimpiadi di Tokyo 2020. Valeria Bigella e il giocatore dell’Italbasket Riccardo Moraschini si sono conosciuti sui social durante il lockdown e la loro relazione pare proseguire a gonfie vele.

L’ex volto di Temptation Island ha fatto gli auguri al compagno prima della gara contro la Francia, poi persa 84 a 75. “Carichi per domani”, ha scritto Valeria Bigella pubblicando una foto del giocatore con la divisa della nazionale. Poi un’altra foto della squadra e la frase “Orgogliosa di te”.