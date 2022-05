Valentino Rossi, insulti dopo la foto con la figlia. Tutto per un dettaglio, che non si nota subito

Lo scorso 4 marzo Valentino Rossi è diventato papà per la prima volta: la sua fidanzata Francesca Sofia Novello ha dato alla luce la piccola Giulietta. A dare la notizia attraverso il proprio profilo social era stata proprio la mamma, la modella Francesca Sofia Novello, che tra le storie di Instagram aveva postato la foto del piedino della piccola, con un grande cuore rosso e il nome della bimba e la frase: “Mamma e babbo sono al settimo cielo! Benvenuta Giulietta Rossi”.

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello stanno insieme dal 2016. Si sono conosciuti sulle piste, habitat naturale del campione di motociclismo: lei era un’ombrellina nei paddock dei circuiti durante il Motomondiale. Inizialmente si è trattato di una semplice frequentazione tra amici anche perché tutti e due venivano da storie complicate. Nonostante cerchino di tenere lontano dai rumori del gossip i loro momenti più belli, Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello non hanno potuto non condividere con i numerosi fan e follower la notizia più bella, l’annuncio della gravidanza e l’arrivo della piccola Giulietta.





Valentino Rossi foto figlia, insulti per lo scatto con Giulietta

Sono decisamente poche le foto della piccola Giulietta, la figlia di Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello. Qualche giorno fa la mamma della bambina ha postato una foto che la ritrae in piedi con la piccola in braccio. Quando è nata è stata pubblicata una foto del piedino, in questo caso si vede una parte del viso di Giulietta baciato dalla mamma. Si tratta comunque di una foto tenerissima e rarissimo per la neo mamma.

Nelle ultime ore Valentino Rossi sul suo profilo Facebook ha postato una foto con la principessa di casa mentre si godono una giornata in barca. L’ex pilota di MotoGP ha descritto questa scenetta romantica con delle semplici ma emozionanti parole: “A Giulietta piace il mare”. Le foto di Valentino Rossi con la piccola di casa sono rare e per questo motivo non è passato inosservato lo scatto che ha condiviso con la figlia: dietro di loro il mare, che la bambina guarda ammirata, mentre papà e figlia sono stretti in un tenero abbraccio su quello che sembra uno yacht.

I fan però hanno notato anche dei dettagli decisamente bizzarri. I commenti alla foto hanno scatenato più di qualche risata. In molti hanno osservato per bene la foto di papà e figlia abbracciati in barca e i tifosi hanno notato due particolari: l’eccessiva perdita di peso dell’ex pilota di MotoGP e la grandezza dei suoi piedi. Tra i vari commenti si legge: “Vale, ora che non gareggi più, puoi anche mangiare però”, “Ora capisco il senso del “46”: è il piede! Grande Vale…”, “Sì ma mangia qualcosa altrimenti a tua nonna viene un infarto secco!”, “Sei stato un grande campione e goditi la vita… Però mangia che sei rachitico” e “Vale 92 di piede”.

