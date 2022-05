“Ecco Giulietta”. Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello presentano la figlia: la prima foto pubblica

Lo scorso 4 marzo è nata Giulietta, la figlia di Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello. A dare la notizia attraverso il proprio profilo social era stata proprio la mamma, la modella Francesca Sofia Novello, che tra le storie di Instagram aveva postato la foto del piedino della piccola, con un grande cuore rosso e il nome della bimba e la frase: “Mamma e babbo sono al settimo cielo! Benvenuta Giulietta Rossi”. Alla bambina è stato dato il nome ispirato alla santa del 16 febbraio, giorno del compleanno di Valentino Rossi: santa Giuliana di Nicomedia, trasformato poi in Giulietta.

La storia tra Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello è iniziata nel 2016, ma per molto tempo è rimasta lontano dai riflettori. L’incontro tra i due sarebbe avvenuto sulle piste, habitat naturale del campione di motociclismo: lei era un’ombrellina nei paddock dei circuiti durante il Motomondiale. Inizialmente si è trattato di una semplice frequentazione tra amici anche perché tutti e due venivano da storie complicate e non erano ancora pronti per una relazione seria. Poi tra una cena e qualche festa, hanno capito di essere fatti l’uno per l’altra.





Nonostante cerchino di tenere lontano dai rumori del gossip i loro momenti più belli, Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello non hanno potuto non condividere con i numerosi fan e follower la notizia più bella, l’annuncio della gravidanza e l’arrivo della piccola Giulietta. L’annuncio era arrivato in maniera originale, in perfetto stile Rossi, che per l’occasione aveva vestito i panni del dottore. “Dopo un’attenta visita possiamo comunicarvi che la Franci è incinta! Aspettiamo una bambina”. Francesca Sofia Novello aveva mostrato il pancino, ancora appena accennato, incorniciandolo con un cuore.

Nelle ultime ore Francesca Sofia Novello ha deciso di condividere sui social uno scatto della piccola Giulietta. E si tratta di una foto rarissima dal momento che le istantanee della bimba sono pochissime. Quando è nata è stata pubblicata una foto del piedino, in questo caso si vede una parte del viso di Giulietta baciato dalla mamma. Si tratta comunque di una foto tenerissima e di rarissimo per la neo mamma.

Infatti fino ad ora Francesca Sofia Novello ha deciso di mostrare la piccola sui suoi profili social sporadicamente e solo di spalle. Nello scatto invece si intravede una porzione di viso della bimba, baciata dalla mamma, che non può sottrarsi alla tenerezza delle morbide guanciotte di Giulietta. Solo qualche settimana fa, la coppia composta da Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi si era concessa una vacanza a Ibiza, la prima per la loro bimba. La famiglia è poi rientrata in Italia, giusto in tempo per celebrare la festa della mamma.

