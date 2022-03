“Benvenuta Giulietta”. È nata la figlia di Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello

Fiocco rosa per la coppia Vip. Uno scatto dolcissimo del piedino della nuova arrivata in casa rapisce il cuore di tutti i fa. E mamma e papà non potevano che condividere la gioia del momento, dando il benvenuto alla loro primogenita. Una storia d’amore iniziata circa 3 anni fa che oggi trova nella piccola Giulietta la conferma di un legame fortissimo.

Stiamo parlando proprio di Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello che dopo 9 lunghi mesi di attesa annunciano a tutti la lieta notizia: “Mamma e Babbo, sono al settimo cielo! Benvenuta Giulietta Rossi”. E il campione non ha nascosto la grande sorpresa nel corso di un’intervista rilasciata non molto tempo fa: “Siamo contenti, due anni fa sarebbe stato un colpo ma adesso sono felice”.

E aggiunge: “Poi è una bambina, avrei preferito un maschio, ma almeno non la metterò sulla moto…“. E non potevano che piovere commenti di auguri e complimenti da parte dei fan della coppia, inclusi quelli da parte di nomi celebri, come Cristina Chiabotto e l’influencer Giulia De Lellis.





Valentino Rossi ha conosciuto la sua fidanzata durante una gara di Moto Gp a Monza dove lei faceva l’ombrellina. I due hanno 15 anni di differenza d’età che non ha pesato nella loro relazione. Ma il matrimonio? Sono tanti a domandarsi quando arriverà anche quel momento.

“Quella del matrimonio fra me e Vale è una domanda che si ripete e non ne posso più: è una storia importante, credo sia l’uomo della mia vita, ma non è una cosa da programmare e non serve una fede al dito per avere fede nei cuori”, ha affermato Francesca Sofia Novello.