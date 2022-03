Valentino Rossi pazzo di gioia per la sua Giulietta. La prima figlia del campione di motociclismo è venuta al mondo il 4 marzo, primo giorno di prove libere del primo GP della nuova stagione del Motomondiale, la prima senza Valentino Rossi in pista dopo 26 anni tra 125, 250, 500 e MotoGP.

A dare la notizia attraverso il proprio profilo social era stata proprio la mamma, la modella Francesca Sofia Novello, che tra le storie di Instagram aveva postato la foto del piedino della piccola, con un grande cuore rosso e il nome della bimba e la frase: “Mamma e babbo sono al settimo cielo! Benvenuta Giulietta Rossi”. Alla bambina è stato dato il nome ispirato alla santa del 16 febbraio, giorno del compleanno di Valentino Rossi: santa Giuliana di Nicomedia, trasformato poi in Giulietta.

Valentino Rossi, la prima foto con la fidanzata e la figlia Giulietta

“È bellissima, assomiglia a Valentino”, aveva Stefania Palma, la mamma del campione di MotoGP. “La Francy è radiosa, così come è radioso Valentino. E io sono innamoratissima, non vedo l’ora che interagisca. Dopo due maschi volevo che in famiglia arrivasse una femmina”, aveva raccontato ancora la neo nonna, a cui il marito le aveva fato eco: “Non so ancora dire quali cambiamenti porterà, ma sicuramente positivi”.





Ora arriva la prima foto della famiglia Rossi-Novello. Lo scatto è stato postato dalla modella e compagna del campione di Moto GP e sono ritratti Valentino Rossi, Francesca Sofia Novello, la piccola Giulietta e il ginecologo che ha seguito il parto, il dottor Vincenzo Trengia. Giulietta è nata all’ospedale di Urbino, lo stesso in cui è nata la madre di Valentino Rossi, poi nel 1979 lo stesso Rossi e nel 1997 il fratello Luca Marini, nato da Stefania Palma, madre di Valentino Rossi e da Massimo Marini.

In queste ore Francesca Sofia Novello ha condiviso nelle storie di Instagram uno scatto fatto nel reparto di ostetricia e ginecologia il 3 marzo, quando stava iniziando il suo travaglio. “Che esperienza meravigliosa, dolorosa e unica”, ha scritto la compagna di Valentino Rossi ricordando quei momenti.