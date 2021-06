Poche settimane fa, attraverso un post carico di emozione, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne annunciava l’arrivo di un bebè, frutto della relazione con il nuovo compagno Andrea Concato.

“Sapere che cresci sempre più dentro di me non può che emozionarmi e rendermi orgogliosa di quello che io e il tuo papà abbiamo costruito e continuiamo a costruire”, aveva scritto in un post l’ex volto del dating show di Maria De Filippi che dopo quella parentesi in tv e la fine della sua storia d’amore con l’ex tronista è tornata alla vita di sempre come commessa. Il suo nuovo compagno è lontano dal mondo dello spettacolo, lavora infatti in un’azienda di serramenti, e tra poco lo renderà papà. Di una bambina, ha svelato poco fa in un altro post.

Valentina Pivati di UeD incinta svela il sesso del suo primo bebè



Valentina Pivati sarà presto mamma per la prima volta. Sono lontani i tempi in cui riuscì a rubare il cuore a Mariano Catanzaro: uscì dallo studio inseguita da lui che poi, di fronte alla sua volontà di abbandonare il programma, decise di sceglierla dietro alle quinte. E sembrava andare a gonfie vele la loro storia d’amore: “Più ci frequentiamo, più stiamo bene. Con lei è tutto molto bello. Sono molto sereno. Non pensavo di trovarmi così bene con Cicci”.







Ma alla fine la relazione tra Valentina Pivati e Mariano Catanzaro, tornato alla ribalta in questi giorni per una sua probabile partecipazione al GF Vip 6, non è decollata e, dopo la scelta, tempo qualche mese i due si erano trovati a raccontare ai followers la fine del rapporto. Dopo la separazione dal tronista, Valentina Pivati ha però trovato l’amore con un altro ragazzo: Andrea Concato.





Tra qualche mese diventeranno genitori di una bambina, come svelato in un video social in cui lei indossa un abitino bianco che mostra il pancino e che si conclude con una ‘fumata’ rosa. ‘Le previsioni’ poi ‘La rivelazione’, commenta nelle didascalie dei filmati Valentina Pivati. Sarà un fiocco rosa, dunque: auguri!