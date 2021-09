“Il tradimento…”. Ursula Bennardo boom, la verità sull’addio a Sossio Aruta

Dunque sembra davvero che sia stata scritta la parola fine sulla storia tra Ursula Bennardo e Sossio Aruta. I due ex protagonisti di Uomini si erano conosciuti nel 2019 e da allora, tra alti e bassi, hanno fatto coppia fissa. Inizialmente non si è capito il motivo della rottura. Sossio ha pubblicato un post ambiguo con la scritta “Game Over”. La notizia ha colto tutti di sorpresa. Basti pensare che soltanto un mese fa, ad agosto, lo stesso Aruta pubblicava una foto di loro due scrivendo: “Che bello averti incontrato. Grazie al programma U&D… Ti amo”.

Evidentemente, però, qualcosa si è rotto. Ma la situazione è tutt’altro che chiara. Nelle ultime ore, infatti, Sossio ha pubblicato post e story attraverso i quali sembra voler riconquistare l’amore della sua Ursula. Prima la foto del tatuaggio in cui compaiono loro due come re e regina e la scritta “Quello che potremmo fare io e te”. Poi una story in cui compare Ursula e sua figlia e una romantica canzone in sottofondo. Insomma cosa sta succedendo?

In tutto questo bisogna considerare la reazione, anzi le reazioni, di Ursula Bennardo di fronte alle uscite di Sossio Aruta. L’ex UeD ha scritto: “Mi sono ritrovata invece inaspettatamente questa uscita di Sossio che sapete che purtroppo a volte è istintivo e immaturo, fa delle grandissime cazzate e quindi mi sono ritrovata in questa situazione. Dover affrontare anche tutti, tutto, i miei figli che non sapevano ancora nulla perché è successo tutto la mattina ed è andato via all’ora di pranzo”. Insomma la prima risposta è stata di puro stupore.





Qualcuno ha ipotizzato che alla base della fine della relazione possa esserci un tradimento. A questo punto la reazione di Ursula Bennardo è stata veemente. Con una story nella giornata di giovedì 23 settembre Ursula ha scritto: “Lo dico solo per le perfide che non hanno seguito neanche le mie storie e parlano… non è finita per un tradimento né c’entra una donna né un uomo!! Ve lo avrei detto subito OVVIO! CARATTERE!!!”. Dunque nessun tradimento, alla base della fine della relazione c’è qualcos’altro che ancora non conosciamo.

Altri chiarimenti sui profili social di Sossio Aruta e Ursula Bennardo non ci sono. Restano oscure le ragioni della fine della loro storia. La stessa Ursula ha spiegato ai fan di aver bisogno di tempo prima di rivelare le motivazioni della rottura. Quel che è certo è che la separazione c’è stata e al momento le possibilità che i due possano tornare insieme appaiono davvero nulle.