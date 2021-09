Ursula Bennardo non può davvero credere a ciò che ha visto e ha voluto esprimere il suo pensiero sul suo profilo Instagram. Non riesce assolutamente ad accettare cosa si sono permessi di fare alcuni odiatori della rete, che hanno letteralmente distrutto una persona che lei comunque conosce bene. Attraverso alcune storie pubblicate sul social network Instagram, la compagna di Sossio Aruta ci è andata giù pesante e si augura ovviamente che non accadano mai più vicende simili in futuro.

Tempo fa l’ex dama di ‘Uomini e Donne’ si era nuovamente infuriata sui social per i figli: “Sicuramente è stata dura, ma solo chi ha tanti figli può capirmi. Io e i miei figli siamo cresciuti insieme. L’unica cosa è che non sono una normale 39enne ma essendo mamma di tre da vent’anni sono già distrutta. A me interessava solo la loro felicità e tranquillità, non una vincita personale. Quando parlano iene malefiche di cosa faccio nella vita mi verrebbe voglia di calpestarle. Io ho sempre lavorato, tanta forza, organizzazione e amore”.

Il tutto è nato dopo gli insulti pesantissimi ricevuti da un altro ex volto di ‘Uomini e Donne’, ovvero Nilufar Addati. Durante la sua sfilata alla Mostra del Cinema di Venezia è stata bersagliata da attacchi sul personale a causa del suo corpo e anche del vestito, scelto per l’occasione. Le invettive sono state troppo aggressive e non sono state digerite nemmeno da Ursula Bennardo: “Sono sconvolta per quello che ho letto, questo è bullismo condannabile nonché cattiveria. Viviamo in un mondo schifoso”.





Ma Ursula Bennardo non si è fermata qui: “Sei magra e ti offendono, sei bella e ti dicono che sei rifatta, hai qualche imperfezione e ti criticano perché non sei bella. Ma voi che giudicate come siete, ma soprattutto chi siete? Per fortuna Nilufar ha la giusta esperienza per non darci peso, ma ad altre persone potrebbero rovinarle psicologicamente. Instagram dovrebbe iniziare a muovere il cu..o e far registrare tutti con un documento. Se partono le denunce vediamo se questa gente malata e cattiva continua ad offendere”.

Intanto, dietro la scelta di Gemma Galgani di ritoccarsi per Ursula Bennardo potrebbe annidarsi un motivo ben preciso: “Non accettare la propria età penso sia un problema psicologico e non fisico!”. Via libera, dunque, ai commenti da parte dei fan della dama. Ursula resta in attesa di scoprire se il suo punto di vista sia o meno condiviso dagli utenti.