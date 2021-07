“Attenta a quello che dici”. Bufera su Ursula Bennardo, l’ex UeD ci va pesante e scatena un putiferio

Ursula Bennardo scatena un putiferio. L’ex dama di Uomini e Donne è finita nella bufera. Su Instagram si è lasciata andare a un pensiero su un tema delicato come l’aborto. “Oggi nelle mie stories troppe domande private sull’aborto sulle gravidanze inaspettate… Salvo gravi problemi o di salute o economici dico assolutamente NO ALL’ABORTO Ci sono DONNE CHE LOTTANO DA ANNI PER DIVENTARE MAMME E DAREBBERO UN ARTO PUR DI RIUSCIRCI …”.



“ALTRE CHE VIVONO ANCORA NELLA SPERANZA LOTTANDO E SPENDENDO OGNI ENTRATA CHE HANNO PER RIUSCIRCI Di un aborto potresti pentirti a vita di aver tenuto un figlio no ❤️. So pure che ingoieremo sempre a malincuore vedere donne che hanno avuto la fortuna di diventare madri ma che non fanno le mamme come dovrebbero ed altre che sarebbero delle meravigliose mamme ma non potranno mai esserlo E le adozioni ? Quasi impossibile… migliaia di bimbi che crescono negli istituti aspettando la burocrazia”, ha continua Ursula Bennardo.



Poi Ursula Bennardo ha concluso: “Spero che un giorno l’Italia cresca da questo punto di vista e dia la possibilità alle piccole creature meravigliose di avere con più facilità e rapidità delle mamme degne di essere chiamate mamme ❤️”. Immediata la replica. “Bhe, pensateci prima di scrivere no all’aborto, perché ci sono casi di violenza fisica ove la donna non denuncia e viene obbligata a portare avanti una gravidanza che non vuole”.





E ancora: “Ampliate le vedute. Purtroppo vivono in un mondo ovattato dove secondo loro è un DONO. Non lo è se non lo si vuole, inutile fare le moraliste col il sedere altrui”. “Purtroppo è brutto l’aborto però dipende dalle situazioni. Una mia amica ha abortito quando aveva 18 anni nessuno poteva aiutarla quindi dipende…”. Ma c’è anche chi si schiera con Ursula Bennardo.



“La libertà prima di ogni altra cosa. Se una donna decide di abortire ha sempre le sue buone ragioni”, ha affermato Cristiana. Pure Mary ha un’idea che non collima con quella dell’ex dama UeD: “Prima di scrivere no all’aborto dovreste almeno provare per un attimo la sensazione che prova una donna prima di entrare in camera operatoria a fare un IVG!” C’è anche chi è andata meno per il sottile e ha tuonato: “Quanta ignoranza in questo post del 1900”.