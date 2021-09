È finita tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo. La notizia è stata un fulmine a ciel sereno per i tantissimi fan della coppia. Nella tarda serata di giovedì 16 settembre l’ex calciatore sul suo account Instagram scriveva “Game Over” per far capire che la storia con la compagna era finita. Due semplici parole accompagnate da un messaggio: “Mi dispiace deludere tutte quelle persone che hanno sognato e si sono emozionate per la nostra storia d’amore nata sotto i riflettori di Uomini e Donne; mi dispiace per tutte quelle persone che hanno creduto in noi come coppia e che ci hanno elogiato e si sono complimentate per il nostro essere e per la nostra splendida bambina Bianca, ma purtroppo devo comunicare, con tristezza, che di comune accordo, io e Ursula abbiamo deciso di interrompere il nostro rapporto sentimentale per incompatibilità caratteriali”.

Lo stesso ex volto noto di “Uomini e Donne” aveva sottolineato nel messaggio sui social: “La nostra storia è arrivata al capolinea prego chiunque di rispettare questo difficile momento e di desistere dal cercare altre motivazioni diverse da quelle dichiarate”. Poi a distanza di qualche ora è arrivata la risposta, su Instagram, di Ursula Bennardo che ha attaccato l’ex partner. Una storia importante non può essere chiusa con un ‘game over’, ha detto. “Purtroppo c’è chi vive giocando anche a costo di ledere la dignità di una famiglia”.

I fan sono anche preoccupati per la piccola Bianca, la figlia di Sossio Aruta e Ursula Bennardo. La coppia ha sempre condiviso sui social vari momenti della giornata della piccola. E lo ha fatto anche la mamma poco prima di accompagnare la bambina all’asilo. Ma la piccola non è sembrata molto felice e in molti hanno attribuito la sua tristezza alla rottura tra i genitori.





La preoccupazione poi è cresciuta dopo le ultime risposte che Ursula ha dato sulla rottura. Si è subito percepito che tra loro sia finita davvero male. Pertanto in molti si stanno chiedendo come stia in questi giorni Bianca. Ursula Bennardo ha quindi deciso di fare il punto della situazione spiegando che la bambina sta “bene” e che “le espressioni di oggi erano semplicemente legate all’andare all’asilo”.

Poi ha precisato che da sempre Bianca non è poi così felice di recarsi al nido. “Poi, però, all’asilo sta benissimo”, spiega l’ex dama del programma di Maria De Filippi. Infine ha sottolineato che non c’è nessun’altro motivo per cui Bianca era triste questa mattina. “Perché assolutamente Bianca è molto piccola e non si rende conto di nulla”. Insomma pare proprio che la bambina al momento non stia accusando il colpo della rottura tra i suoi genitori.