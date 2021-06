Le ultime settimane per lei sono state tutt’altro che facili, ma ora Ursula Bennardo è ricomparsa sui social network e ha fatto un annuncio che ha fatto rallegrare proprio tutti. Una comunicazione attesa da migliaia di suoi follower, che non vedevano l’ora di poter condividere con lei questa gioia immensa. Sembrava quasi un incubo senza fine e, anche se non proprio tutto è stato messo definitivamente alle spalle, adesso per l’ex ‘Uomini e Donne’ il futuro personale è senza ombra di dubbio più roseo.

Nella giornata del 16 giugno ha festeggiato suo figlio Michele. “Il giorno più bello della mia vita. Auguri meraviglioso amore mio”, conclude Ursula Bennardo che è stata letteralmente sommersa di like e di messaggi di auguri per i 20 anni del suo ‘cucciolo’ Michele. Tra i tanti, tantissimi commenti anche quello di Simona Ventura. E poi quelli dei fan che non possono non constatare la bellezza di Michele e anche la somiglianza con la sua mamma. Ma andiamo a vedere stavolta cosa ha detto.

Come ben sapete, Ursula Bennardo e il compagno Sossio Aruta sono stati contagiati dal coronavirus. Soprattutto lui ha vissuto momenti durissimi con febbre, dolori e debolezza. Ha comunicato nelle scorse ore di sentirsi meglio, ma adesso è stata la sua dolce metà ad annunciare la cosa più bella. Infatti, l’ex dama di ‘UeD’ non ha più il Covid ed è dunque guarita. Questo quanto detto: “Devo darvi una bellissima notizia, io ancora non ci credo. Il mio tampone è risultato negativo”. E poi è scesa nei dettagli.





Adesso Ursula Bennardo può finalmente gridare al cielo questa splendida notizia. Fortunatamente non è stata colpita pesantemente dalla malattia del momento: “Sono veramente troppo felice, praticamente l’ho avuto in forma molto leggera e mi è durato circa due settimane. Solo che adesso dovrò fare un esame sierologico per essere libera comunque dalla quarantena per poter avere la certezza degli anticorpi e tutto. E aspettare la negatività di Sossio che spero possa arrivare ora il prima possibile”.

Sossio Aruta aveva invece detto qualche giorno fa: “Fortunatamente le mie condizioni non sono gravissime, ma vi posso assicurare che sto malissimo. Ho perso già quattro chili, mal di stomaco e di testa. Debolezza, sono senza forze, mal di schiena. Un disastro”. Dunque niente di drammatico, ma guai a sottovalutare la situazione. E poi c’è stato un miglioramento della situazione. Prima della negatività di lei.