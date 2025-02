Mentre si attende ancora il verdetto dei giudici sull’appello contro la revoca della misura cautelare in carcere per l’accusa di stalking nei confronti dell’ex compagna Sophie Codegoni, Alessandro Basciano è nuovamente al centro dell’attenzione per un altro episodio controverso. Secondo quanto riportato dal giornalista Gabriele Parpiglia sui social network, con tanto di video a supporto, l’ex volto di Uomini e Donne avrebbe avuto un acceso scontro con un conoscente di Francesco Facchinetti all’interno del locale Hollywood di Milano.

La situazione sarebbe rapidamente degenerata, tanto che la sicurezza del club è intervenuta per scortarlo fuori, tra urla e insulti. L’episodio ha attirato lo sguardo dei presenti, alimentando ulteriormente le polemiche attorno alla figura di Basciano, già finito in più occasioni sotto i riflettori per vicende controverse. Negli ultimi mesi, il dj ed ex concorrente del Grande Fratello Vip è stato coinvolto in diverse controversie legate anche a Francesco Facchinetti, ex manager della sua ex compagna, Sophie Codegoni.

Alessandro Basciano coinvolto in una rissa

Le tensioni tra i due sono esplose in particolare dopo un’intervista rilasciata da Alessandro Basciano nel podcast “Corona on Air” di Fabrizio Corona, in cui ha accusato Sophie Codegoni di averlo tradito proprio con Facchinetti. Nonostante abbia dichiarato di possedere prove a sostegno delle sue affermazioni, non le ha mai rese pubbliche. Il video condiviso da Parpiglia mostra Basciano in una violenta lite all’interno della discoteca, bloccato dalla sicurezza mentre urla minacce e pretende di affrontare un uomo identificato come “Mike”, amico fidato di Facchinetti.

Dopo la diffusione del filmato, Alessandro Basciano ha replicato attraverso alcune storie su Instagram, prendendo di mira Parpiglia e raccontando la sua versione dei fatti: “Il signor Parpiglia, comportandosi come un avvoltoio, ha pubblicato un video per dipingermi come fa comodo al ‘politicamente corretto'”, ha detto Basciano.

Ieri sera all’ #hollywood , #milano, #alessandrobasciano si è scagliato contro Mike, amico storico di #francescofacchinetti . I presenti parlano di rissa e minaccia di morte da parte di #basciano allontanato dalla #security . Il #team di #facchinetti e la vittima denunceranno… pic.twitter.com/3MUDjaRprC — Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) February 7, 2025

“Ma alle situazioni bisogna sapere dare un contesto e non strumentalizzare e manipolare l’informazione. Un tale, che non so chi sia, mi ha voluto provocare offendendo la madre di mia figlia e, nonostante tutto ciò che tra noi è successo, non permetto che si insulti gratuitamente o strumentalmente. I pecoroni cascheranno nel trappolone, le persone intelligenti guarderanno altrove”.