“Non ve la faccio passare, neanche morta”. Samantha Curcio, l’attacco dell’ex UeD è furioso

Samantha Curcio è stata una delle protagoniste dell’ultime edizione di Uomini e Donne. Di recente la ragazza è stata attaccata per la sua fisicità ed è stata vittima di body shaming. Gli haters si sono scagliati contro di lei che ha sempre risposto a tono a queste affermazioni dimostrando grande carattere e grande maturità soprattutto quando si è schierata al fianco di tutte quelle persone che sono vittime di odio sui social per la loro forma fisica.

Il suo fidanzato, Alessio Ceniccola, conosciuto nello studio di Uomini e Donne l’ha difesa e si è comportato da vero uomo. Ha pubblicato un direct che è arrivato alla sua compagna, uno dei tanti, che riportava queste parole: “Come fai a stare con quella?”, “Ma non vedi com’è? è grossa” e lui, da uomo innamorato quale si è dichiarato dal primo giorno dopo la scelta ha risposto: “A tutti questi geni che pensano ancora a ste cose. Per me Sam è bella come il sole, è bellissima. È la più bella che esista. Ma voi veramente pensate ad un chilo in più, ad un chilo in meno, a tutte queste ca**ate qua? Basta, basta veramente”.

Nonostante lei continui a fare di tutto per combattere il body shaming, gli insulti sono stati tanti motivo per cui dinanzi all’ennesima critica, su Instagram Samantha ha scritto: “Non ve ne farò passare una neanche morta! Commenti pubblici? Ed io pubblico! Combattiamo l’ignoranza tutti insieme”. Samantha Curcio è stata etichettata, come da lei stesso riferito, una ‘porchetta dagli occhi azzurri’. Nonostante tutto ha sempre trovato la forza di replicare e di farlo in modo energico.





La vita di Samantha Curcio non è stata facile, la prima tronista curvy di Uomini e Donne: infatti sin dall’inizio del suo percorso ha fatto sapere di essere stata spesso ferita da alcune parole e alcune critiche, soprattutto sulla sua fisicità. Ad oggi Samantha si accetta, e su Instagram di recente ha confessato: “Mi sono sentita sbagliata per troppo tempo, ma ho capito che nessuno è perfetto, dentro e fuori”.

Anche Alessio Ceniccola è stato attaccato dai “leoni da tastiera” e la sua fidanzata ha deciso di rendere pubblico quello che gli è stato scritto: “Se c’è uno sfigato – si legge in un commento pubblicato sul profilo Ig di Samantha – che non è riuscito a conquistare una ragazza NORMALE sei tu”. Samantha Curcio ha deciso di rispondere a tono a questa ennesima invettiva senza alcun tipo di fondamento e in una Instagram Stories si è espressa così: “Ci provo ad essere zen, a non arrabbiarmi, a non fare polemica sterile però davanti a certe cose non ci riesco – dice Samantha Curcio – magari chi sta dietro il suo profilo finto gode anche che io mi innervosisca…Ma io non mi innervosisco per me, su di me potete dire quello che volete”.