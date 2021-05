“Dopo la scelta si è trasformata”. Massimiliano Mollicone e Vanessa, dopo UeD? “Lontano dalle telecamere…”

Massimiliano Mollicone ha terminato il suo percorso come tronista a Uomini e Donne. Ha fatto la sua scelta e ha deciso di voler vivere una storia con Vanessa Spoto. preferendola a Eugenia Rigotti. Si stanno frequentando nella ‘vita vera’, fuori dagli studi televisivi e il modello di Nettuno pubblica di continuo foto e Storie con la sua fidanzata. Come Massimiliano Mollicone anche Giacomo Czerny e Samantha Curcio hanno fatto la loro scelta e quindi dopo tanto tempo per tutti e tre i tronisti l’avventura nel dating show ha avuto un lieto fine.

Massimiliano ha anche fatto un annuncio importante sulle pagine del settimanale Nuovo. Ha parlato del presente ma anche del prossimo futuro. L’ex tronista ha infatti dato un grande annuncio sulla sua storia appena nata con Vanessa Spoto: ha rivelato che a settembre i due andranno a convivere. “Se le cose andranno bene come sta succedendo adesso, andremo a vivere insieme già a settembre”.

Del resto l’intenzione di Vanessa di lasciare la sua città, Prato, già c’è e per cui si trasferirà da lui a Nettuno: “Qua non manca davvero nulla…C’è pure il mare!”, ha scherzato Massimiliano Mollicone per poi farsi serio e confessate che tra loro c’è stata un’energia del tutto speciale fin dall’inizio del percorso a Uomini e Donne. “Questa energia mi ha permesso di non avere dubbi nel volere che lei diventasse la mia compagna di vita”, le parole di Massimiliano Mollicone che, è ovvio, è davvero molto innamorato della corteggiatrice toscana.





Adesso è stato il magazine di Uomini e Donne a intervistare l’ex tronista. Dopo la scelta è arrivato il momento di conoscersi meglio, di viversi nelle quotidianità, di scoprire quelle abitudini che non sono svelate durante la trasmissione. Vanessa Spoto ha ammesso che Massimiliano la fa impazzire e il modello dice che la ragazza lontano dalle telecamere sta vincendo la sua timidezza e si sta mostrando in pieno: “È troppo ordinata. Quando stiamo a letto e sto quasi per addormentarmi, la vedo che si agita perché vuole che le coperte siano messe correttamente”.

A Uomini e Donne Magazine, la coppia ha rivelato alcuni retroscena sulla vita dopo il dating show, e Massimiliano Mollicone ha fatto una rivelazione dicendo di aver scoperto in Vanessa dei lati che non erano venuti fuori durante i mesi in trasmissione: “Lontano dalle telecamere si è trasformata in un vulcano. È più estroversa, briosa ed è più simile a me di quanto pensassi”.