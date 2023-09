“Ecco cosa faceva lui”. UeD, è già finita tra gli ex protagonisti. E il motivo è choc

Davvero sconcertante la notizia uscita fuori sulla coppia di Uomini e Donne, che si sarebbe lasciata per un motivo incredibile. I due avevano preso parte al programma di Maria De Filippi in veste di corteggiatori, ma poi lui aveva capito di provare interesse proprio per colei che sarebbe poi diventata la sua fidanzata. Dopo un corteggiamento, ad ottobre 2022 era stata confermata la nascita di questa love story, che però ha vissuto momenti molto difficili.

Ci sono stati alti e bassi in questa coppia di Uomini e Donne, che ora si sarebbe lasciata definitivamente. Ad inizio 2023, parliamo del mese di febbraio come ricordato dal sito Isa e Chia, era già trapelata un’informazione negativa su di loro. Si erano detti addio e poi a giugno c’era stato il ritorno di fiamma. Ma poi ecco il nuovo colpo di scena, con questa nuova separazione che sembra quella definitiva. Anche perché lei ha scoperto una cosa molto brutta.

La coppia di Uomini e Donne si è lasciata: “Lui chiedeva foto dei piedi ad altre”

Ed è clamorosa la motivazione che ha spinto la coppia di Uomini e Donne a salutarsi per sempre. Si sarebbe lasciata perché lei, ex corteggiatrice di Luca Salatino, lo ha beccato che scriveva con un’altra ragazza. Proprio quest’ultima ha avvisato l’ex personaggio del dating show di Canale 5, che aveva anche saputo altro. Lui aveva una sorta di vizio ripetuto nel tempo, che ha coinvolto anche altre giovani. Vediamo cosa è accaduto.

Sono da considerarsi ex partner Lilli Pugliese e Simone Florian, ex corteggiatore di Jessica Antonini. Deianira Marzano ha ricevuto infatti questa segnalazione ‘choc’: “Lilli Pugliese ha lasciato Simone Florian, cancellando tutte le foto che aveva con lui, perché lui scriveva ad una ragazza che lo ha riferito alla fidanzata. Cioè a lei, e lei ha confermato che aveva scoperto che Simone chiedeva foto dei piedi anche ad altre“. Vedremo se il ragazzo vorrà replicare a questa news.

A proposito di volti di Canale 5, un’altra coppia scoppiata in queste ore è quella composta da Perla Vatiero e Igor Zeetti, conosciuti dal pubblico per aver preso parte all’ultima edizione di Temptation Island in veste rispettivamente di concorrente e tentatore.