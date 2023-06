Fin dall’inizio la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti è stata burrascosa. Nonostante abbiano avuto insieme tre figli ed entrambi abbiano attualmente dei nuovi compagni, continuano a battagliarsi. Non sono dunque riusciti a mantenere alcun tipo di rapporto civile, dopo una storia d’amore lunga 20 anni. Spesso ad intervenire sono anche le famiglie dei due, in quanto direttamente coinvolte in alcune attività.

A quanto pare Ilary Blasi avrebbe di nuovo fatto scatenare la rabbia dell’ex calciatore romano. Come ben sappiamo la battaglia legale sta continuando e questa volta ad andarci di mezzo è stato anche il centro sportivo di Francesco Totti, nel quale si allenavano ogni giorno ragazzi e bambini. A parlare questa volta è stato proprio Riccardo Totti, fratello dell’ex capitano.

Ilary Blasi fa nuovamente arrabbiare Francesco Totti: ecco cosa ha fatto

Nello specifico, negli scorsi mesi è avvenuto lo sfratto della famiglia di Ilary Blasi dalla Totti Soocer School. Quest’ultima, che gestiva la scuola calcio, ha deciso di agire mettendo i lucchetti ai cancelli e dunque vietando l’accesso a tutti i tesserati. Proprio per questo il fratello di Francesco Totti ha deciso di intervenire, commentando questa scelta definendola arbitraria e illegittima. Ma la rabbia maggiore ci sarebbe per un motivo ancor più grave.

Difatti, non soltanto a causa di questa scelta i ragazzi non potranno più allenarsi, ma non ci potrà essere il memorial per il padre di Francesco. Quest’ultimo è morto due anni fa a causa del Covid e al momento non è stata annunciata una nuova data per svolgere l’evento. Il fratello di Totti ci ha anche tenuto a ringraziare tutti coloro che si sono impegnati, lavorando senza sosta, per tale manifestazione, impedita dalla famiglia Blasi.

La famiglia Totti è dunque arrabbiata e allo stesso tempo rammaricata per quanto sta accadendo, la quale sperava che il tutto si sarebbe risolto più in fretta e ci ha anche tenuto a scusarsi con tutti gli iscritti per la situazione.