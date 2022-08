Totti e Ilary, il retroscena di Gerry Scotti ai tempi di Passaparola. Sono ormai passati due mesi dalla notizia che ha ‘sconvolto’ il gossip italiano, ovvero la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. “Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile”, le parole di Francesco Totti.

“Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia”, aveva fatto sapere all’Ansa Ilary Blasi. Come ormai è noto, Totti sta frequentando un’altra donna, Noemi Bocchi, da quasi un anno e nonostante le smentite di febbraio il gossip lanciato da Dagospia era vero. Qualche settimana fa, una fonte del giornale Chi, ha svelato anche che Ilary Blasi era furiosa per le foto pubblicate dal settimanale diretto da Alfonso Signorini prima della notizia ufficiale.





Secondo il gossip, infatti, Totti non avrebbe rispettato l’accordo di non farsi vedere con qualcuno prima di diffondere la notizia, è stato paparazzato sotto casa di Noemi e questo avrebbe scatenato la furia della moglie. I due si sono conosciuti quando Ilary Blasi era una letterina di Passaparola e Francesco Totti era il grande calciatore della Roma. Ad assistere la nascita dell’amore tra Totti e Ilary è stato Gerri Scotti, all’epoca conduttore della trasmissione in cui lavorava la giovane romana. A Panorama, Gerry Scotti ha raccontato un retroscena sui primi tempi in cui i due uscivano.

Gerry Scotti, il retroscena su Totti e Ilary – “Un giorno arrivai nel backstage di Passaparola e nell’ultimo tratto di corridoio buio che portava allo studio intravidi un ragazzotto seduto su un cubo, col cappello di lana calato in testa. Mi giro e gli dico: ‘E tu chi sei?’. ‘Francesco’, mi rispose senza dirmi il cognome. Ovviamente riconobbi la voce. ‘E che ci fai qui?’. ‘Aspetto Ilary’”. Un ricordo molto curioso, rimasto ancora inedito.

Gerry Scotti ha parlato anche del divorzio, cosa che lui ha vissuto in prima persona: “Ho vissuto la loro storia d’amore da fratello maggiore e speravo, come tutti, che il loro sogno durasse per sempre. Ma ci sono passato anche io dal divorzio, so cosa significa quando la vita decide per noi”.

