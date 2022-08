L’accordo segreto di Totti e Noemi Bocchi. La giovane romana è la più chiacchierata dell’estate 2022. Il suo nome, come ormai molti sanno, era già circolato all’inizio del’anno, quando si parlava di tradimenti e crisi tra una delle coppie più amate d’Italia: Ilary Blasi e Francesco Totti, insieme da 20 anni e genitori di tre splendidi figli: Christian, Chanel e Isabel.

Dopo la bomba lanciata da Dagospia agli inizi del 2022, in cui si parlava di crisi e tradimenti e per la prima volta spuntò fuori il nome di Noemi Bocchi, Totti e Ilary si sono affrettati a smentire, ma evidentemente le dritte arrivate all’epoca ai giornalisti erano fondate, perché sei mesi dopo è arrivata la pubblicazione dei due comunicati in cui annunciavano la decisione di lasciarsi.





L’accordo segreto di Totti e Noemi Bocchi: quando escono allo scoperto

“Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile”, ha spiegato Francesco Totti. “Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia”, le parole invece della conduttrice Mediaset.

Qualche settimana fa, una fonte del giornale Chi, ha svelato che Ilary Blasi era furiosa per le foto pubblicate dal settimanale diretto da Alfonso Signorini prima della notizia ufficiale e che tra marito e moglie c’era un accordo. Accordo che Francesco Totti non ha rispettato perché è stato paparazzato sotto casa di Noemi prima della pubblicazione dei comunicati stampa ufficiali. Ma c’è un altro accordo in ballo, quello tra Francesco Totti e Noemi Bocchi. Secondo il settimanale Chi l’ex capitano giallorosso non potrebbe ancora ufficializzare la relazione con la giovane romana perché hanno un accordo segreto che impedisce a Totti di uscire allo scoperto con un’altra donna prima del divorzio da Ilary Blasi.

“I due avrebbero un accordo segreto. Anche in questo casa si tratta solo di rumors e non ci sono prove a conferma. Ma sembrerebbe esserci un accordo segreto tra Francesco Totti e Noemi. Loro ufficializzeranno il rapporto solo quando Totti sarà ufficialmente separato da Ilary Blasi. Non prima di quel momento. – riporta Dagospia – Le pratiche del divorzio non sono state ancora avviate e in ballo c’è un patrimonio non indifferente. Per questo la situazione non è facile”.

