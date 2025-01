Prima la crisi, la riflessione, la separazione e ora, invece, è tornato il sereno. La popolare e amata conduttrice aggiorna i fan sulla sua situazione sentimentale. Le voci di una rottura con il suo compagno storico aveva sorpreso. I due hanno alle spalle una storia ventennale e un figlio di 16 anni, Isal. Nonostante la sua proverbiale riservatezza il volto noto della tv aveva parlato poco tempo fa di quello che stava succedendo con il compagno.

“Sono in un momento riflessivo della mia vita, posso dire questo – le sue parole – La riflessione mi sta aiutando a capire quello che è stato e che cosa voglio dal mio futuro. Non solo nella vita privata e non so dove mi porterà la mia trasformazione, sto guardando avanti”. Insomma, non si parlava di riavvicinamento, tutt’altro. Ma adesso Vanessa Incontrada, è lei la protagonista di questa storia, fa sapere che le cose sono cambiate.

Vanessa Incontrada annuncia: “Sono tornata con il mio compagno…”

In realtà Vanessa Incontrada e Rossano Laurini sono tornati insieme già da qualche tempo, ma la conduttrice ne ha parlato soltanto ora. L’occasione è stata data da un’intervista al Corriere della Sera sulla nuova commedia “Ti sposo ma non troppo” in scena al teatro Manzoni di Milano dal 21 gennaio al 2 febbraio, dove recita come protagonista: “Non so se è più difficile oggi – ha detto Vanessa – sicuramente un tempo le persone si sforzavano di più a far funzionare il rapporto, si facevano più problemi nel troncare una relazione”.

E ancora: “Il pubblico a teatro può facilmente immedesimarsi nei nostri personaggi – prosegue Vanessa Incontrada – si parla di relazioni di coppia: a tutti capita di lasciare o di essere lasciati, di innamorarsi di nuovo dopo la fine di una rapporto”. Quindi arrivano le parole sulla sua vita privata: “Stare insieme è un lavoro. Con l’età si cambia, ognuno ha le sue esigenze, altre voglie, altri impegni. E a volte si perde la strada comune. Tra noi due c’è stato un po’ di mare mosso, un momento di incomprensione che può capitare. Oggi vivo una situazione sentimentale stabile: il mare è calmo, molto calmo”.

I due vivono a Follonica con il figlio Isal e Diletta, nata dal matrimonio di Rossano con Chiara Palmieri: “È un ragazzo perbene, intelligente, simpatico, ha una vita semplice – ha spiegato Vanessa a Verissimo – In passato mi sono sentita in colpa per non riuscire a vivere alcuni momenti di mio figlio, avevo paura che non mi volesse più bene. Oggi che è cresciuto, riesco a vivermelo di più e mi rendo conto che è cresciuto bene, che è un ragazzo sano. Ha il calcio, le fidanzatine, vuole andare al conservatorio perché suona molto bene il pianoforte”.

