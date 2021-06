“Ora sì che è ufficiale”. Tommaso Zorzi esce allo scoperto: video e foto con il suo amore

Che Tommaso Zorzi abbia un nuovo fidanzato non è un mistero. La sua storia con Tommaso Stanzani è stata paparazzata più e più volte. E l’influencer, ultimo vincitore del GF Vip, pur senza mai fare apertamente il suo nome ha indirettamente confermato la relazione. Lo ha fatto quando ammise di frequentare un ragazzo che avrebbe dato di lì a poco la maturità. Poi una ‘scenata di gelosia’ al suo ballerino reo di aver messo un mi piace al bell’attore turco Can Yaman. “Ti spezzo le gambine” scrisse tra il serio e il faceto Tommy.

E ancor più proprio in occasione del diploma di Tommaso che ha festeggiato postando il momento all’uscita della scuola prontamente commentato da Zorzi con un eloquente: “Bravissimo amore mio ❤️”. Insomma la relazione prosegue a gonfie vele. In questi giorni l’influencer è volato in Puglia, a Otranto precisamente, dove trascorrerà alcuni giorni di vacanza in questa estate 2021. E indovinate un po’ con chi si trova? Già, proprio lui, Tommaso Stanzani.

Per la prima volta Tommaso Zorzi esce allo scoperto e si mostra insieme al suo fidanzato Tommaso Stanzani. I due sono, ovviamente, sorridenti. Tommy pubblica una serie di stories in cui condivide i vari momenti, le varie tappe, prima di giungere in Puglia. Poi mostra dei curiosi pantaloncini interamente fatti all’uncinetto nonché l’interno della stanza in cui soggiornerà nel meraviglioso Palazzo dei Mori. E alla fine arriva il momento di presentare, col sottofondo di “Here comes the sun” dei Beatles, il suo amore.





Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani passeggiano felici e sorridenti per le strade di una Puglia infuocata ma bellissima. In realtà per il ballerino non si tratta soltanto di una vacanza. Tommaso fa parte, infatti, del corpo di ballo di Battiti Live, il programma con Elisabetta Gregoraci che parte proprio da Otranto. Lo show andrà in onda su Radio Norba, Radio Norba Tv e Telenorba. Saranno cinque le serate, il 25, 27 e 29 giugno, poi il 1 e 3 luglio. A metà luglio, infine, Battiti Live sarà trasmesso anche su Italia 1.

Qui Tommaso Zorzi resterà per una settimana, facendo compagnia al suo fidanzato 18enne. Per l’influencer, comunque, non si tratta della prima vacanza, visto che ha già trascorso alcuni giorni di relax insieme alla famiglia nella casa di campagna della nonna. Per lui, è il caso di dirlo, si tratta di un periodo bellissimo. Professionalmente, ma soprattutto sentimentalmente, è felice al fianco del suo Tommaso Stanzani. E i loro volti lo confermano in pieno!