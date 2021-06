“Precisiamo che non sono fidanzato con nessuno. Però non sono neanche da solo, ecco. Sto conoscendo. Ho avuto anni di solitudine, cent’anni di solitudine. Però forse adesso la fortuna mi ha assistito e potrebbe essere diverso. Dirlo mi porta sfiga, quindi non dico niente”.

Con queste parole, al Punto Z, Tommaso Zorzi aveva commentato la sua situazione sentimentale dopo gli ultimi (e diversi) avvistamenti con uno dei concorrenti di Amici 20 avvenuti già alcune settimane fa. Qualche tempo dopo, però, il vincitore dell’ultimo GF Vip era tornato sull’argomento e tra le Storie di Instagram aveva riacceso la curiosità dei fan: “Dimmi che stai frequentando un ragazzo che sta facendo la maturità senza dirmi che stai frequentando un ragazzo che sta facendo la maturità”.

Tommaso Zorzi di nuovo insieme a Tommaso Stanzani: le foto a pranzo

Non aveva fatto nomi né dato ulteriori dettagli Tommaso Zorzi in quelle Storie di Instagram ma per molti diversi erano i segnali che sottintendevano proprio l’avvicinamento a Tommaso Stanzani, il ballerino che ha partecipato ad Amici 20 con cui, come detto, l’opinionista dell’Isola dei Famosi 2021 è stato più volte immortalato. Anche ieri, come mostra un video pubblicato da Whoopsee.





Nel filmato, ecco Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani in un ristorante di Milano. Non sono soli però: al tavolo sono stati ripresi insieme ad Aurora Ramazzotti, amica di lunga data dell’influencer, e poco dopo sono stati raggiunti anche da Giacomo Attanà. Va precisato che dai diretti interessati non è mai arrivata alcuna conferma di una relazione in corso, nonostante i diversi scatti rubati insieme.

Con Aurora Ramazzotti, invece, Tommaso Zorzi ha fatto subito sapere ai fan che dopo una lunga pausa sono tornati a essere grandi amici. Al GF Vip lui aveva confessato di soffrire molto per l’allontanamento dalla figlia di Michelle Hunziker ma ora quei dissapori sorti per una vacanza sono un ricordo lontano. Entrambi hanno ufficializzato la pace sui social con la prima foto insieme.