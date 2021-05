Non ci crederete mai ma è possibile farlo. Se ci è riuscito lui potreste farcela anche voi. “Ieri ho staccato un attimo dai social…”. Inizia così la story su Instagram di Tommaso Zorzi, vincitore del Grande Fratello Vip 5 e astro nascente della televisione italiana. In un’epoca in cui se non hai follower non sei nessuno, a detta di qualcuno, staccare dai social è possibile. Anzi per chi volesse recuperare un minimo di sanità mentale sarebbe addirittura consigliato non esagerare con lo smartphone.

Ma questo è un altro discorso. La notizia che vi stiamo per raccontare è una confessione che in tanti aspettavano da tempo. Da quando Tommy, tra gli influencer più seguiti degli ultimi tempi coi suoi quasi 2 milioni di seguaci, è stato paparazzato con lui è stato un continuo di voci e indiscrezioni. Ora Tommaso Zorzi parla e lo fa con il suo pubblico, che poi siamo noi. Incollati 24 ore su 24 a questi aggeggi infernali che non la smettono di squillare, trillare, vibrare e chissà cos’altro…

Tommaso Zorzi racconta: “Ho scoperto una cosa così, a casissimo. Anzitutto vorrei condividere delle foto che dei paparazzi hanno fatto al Gilda di Roma questo week end. Perché uno di loro che è Pierre, che è bravissimo, fa delle foto pazzesche ai cani..”. E piazza lì due foto carinissime di due cagnolini che sono un amore e che se la spassano sulla spiaggia. Già, è quasi tempo di mare, e basta uno scatto nei pressi del profondo blu, lettini, sdraio e batida de coco per fiondarsi con la mente, e presto speriamo anche in real, sul bagnasciuga.





Tommy è in vena, ama giocare con le parole e le parole giocano con lui, con quel bel sorriso vispo e intelligente. Prima cita Gabriele D’Annunzio ed alcuni suoi neologismi, ovvero parole inventate da lui come “tramezzino” e “vigili del fuoco”. Poi Tommaso Zorzi, pur senza citarlo mai, conferma la frequentazione con Tommaso Stanzani, l’ex ballerino di Amici 2020: “Dimmi che stai frequentando un ragazzo che sta facendo la maturità senza dirmi che stai frequentando un ragazzo che sta facendo la maturità”.

Ovviamente la conferma ha fatto impazzire i follower, uno di loro fa: “Tommy io non ti voglio rompere il caz*o. Tu puoi fare il quello che ti pare. Però non ti lamentare se qualcuna inizia a pensare che non sei coerente se fino a due mesi fa dicevi che mai con uno di 19 anni, che volevi un uomo maturo e poi esci sui giornali con uno che sembra tuo fratello”.

E Tommaso Zorzi ribatte: “Quando le frequentazioni potranno essere programmate a computer ti faccio uno squillo”. Come dargli torto?