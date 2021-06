Come sta passando questa fine primavera Tommaso Zorzi? Per il vincitore del Grande Fratello Vip sono settimane frenetiche. Il ruolo di opinionista a L’Isola dei Famosi, un programma tutto suo, poi il fidanzamento con il ballerino di Amici Tommaso Stanzani. Tutto è avvenuto in fretta e il giro sulla giostra sembra appena iniziato. In particolare il flirt tra Tommy e l’ex concorrente del talent ha fatto parecchio discutere. Prima, infatti, l’influencer aveva dichiarato di aver bisogno di un uomo maturo al suo fianco.

Ebbene Stanzani è invece un ventenne e la cosa ha fatto storcere il naso a più di un fan. Ma si sa al cuor non si comanda e i due oggi sembrano inseparabili. Dopo che sono stati paparazzati i due Tommaso hanno proseguito a vivere serenamente la loro storia. Ora, però, è avvenuto qualcosa che ha messo i fan in allarme. Tutti conoscono l’attore turco Can Yaman. Il protagonista di alcune serie molto amate dal pubblico è sempre al centro dell’attenzione e stavolta pare sia finito al centro di una discussione tra Tommy e la sua dolce metà.

Recentemente Can Yaman ha postato una foto e indovinate chi gli ha messo un bel mi piace? Proprio lui, Tommaso Stanzani. Evidentemente il giovane ex ballerino di Amici ha un debole per il muscoloso attore turco, ma la cosa non è andata giù al suo fidanzato. Tommaso Zorzi, infatti, ha reagito con un video di un messaggio che ha scritto al suo compagno. In realtà, più che una scenata di gelosia, si tratta di una simpatica minaccia. Il video, comunque è diventato ben presto virale.





Tommaso Zorzi ha voluto sottolineare il gesto di Stanzani, il mi piace al post di Can Yaman, con un video. Pubblicato in una story di Instagram nel video si vede Tommy intento a scrivere un messaggio: “Amore il prossimo like a Can Yaman ti taglio le gambine”. I fan si sono divertiti a ricondividere il video aggiungendo le reazioni più disparate. C’è chi afferma che Tommaso Zorzi abbia fatto la figura del ‘sottone’, insomma una scenata di gelosia esagerata per un nonnulla.

Il clima delle discussioni, comunque, è scherzoso. Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani non hanno mai esplicitamente confermato la loro relazione. Ma dai post e le foto che compaiono sui rispettivi profili la cosa appare evidente. Soprattutto Tommy aveva dichiarato di frequentare un ragazzo che stava preparando la maturità… Ora questo messaggio che mostra la gelosia di Zorzi per il suo compagno: insomma la storia va avanti, proprio alla grande.