Tommaso Zorzi probabilmente è uno degli uomini più felici in Italia in questo momento. Nonostante abbia dovuto convivere con la brutta notizia, riguardante il suo allontanamento con l’ormai ex amico Francesco Oppini, a livello professionale e personale arrivano gioie in quantità industriale. E stavolta è stato l’aspetto privato ad aver prevalso completamente, infatti si è verificato uno dei momenti più attesi dall’influencer. Ed ha riguardato più nello specifico la sua relazione con Tommaso Stanzani.

A proposito della lite con Oppini, quest’ultimo ha dichiarato dopo l’esplosione di voci su di loro: “Trovo surreale decontestualizzare e far risulta attuali delle frasi che, per quanto infelici, sono state scritte più di 8 anni fa e tra l’altro in un contesto goliardico. Nel frattempo, e menomale, sia il nostro linguaggio che la società in cui viviamo si sono evolute e queste parole, che ripeto essere sbagliate, non fanno più parte del nostro gergo. Io prendo sempre apertamente posizione contro ogni forma di discriminazione”.

Tommaso Zorzi è dunque felicemente impegnato con Tommaso Stanzani, l’ex concorrente di ‘Amici’. Ed è già arrivato il momento più bello, che si è verificato per le strade della città di Milano. I due si sono immortalati in strada in compagnia del cane dell’ex gieffino Gilda, ma soprattutto insieme ad una delle figure più importanti, se non la più importante in assoluto, di Zorzi. Tutti coloro che sono ripresi nell’istantanea mostrano un volto rilassato e a quanto pare Stanzani ha già fatto colpo.





Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani sono usciti con Armanda Frassinetti, ovvero la madre del vincitore del ‘GF Vip 5’. Quest’ultimo è decisamente al settimo cielo perché la mamma e il suo partner hanno subito instaurato un rapporto straordinario. Si sono tutti parlati a lungo e si va davvero d’accordo e questo quadretto familiare è stupefacente. A testimoniare il tutto ci sono state alcune immagini, postate online da Zorzi, che ha fatto entusiasmare i migliaia di fan di entrambi i ragazzi.

Sempre in riferimento alla lite Tommaso Zorzi-Francesco Oppini, la mamma di quest’ultimo Alba Parietti ha affermato: “Un’amicizia che è potuta terminare non è mai stata sincera se hai voluto bene a qualcuno, non userai mai le sue confidenze, le sue cadute, le sue debolezze, per fargli male e soprattutto per amore verso te stesso non lo permetterai agli altri.”.