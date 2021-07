Tommaso Zorzi è diventato uno dei grandi protagonisti dello spettacolo e della televisione italiana, dopo la straordinaria vittoria nell’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip’. Eppure il suo enorme successo non è sempre stato apprezzato proprio da tutti e gli hater sono purtroppo diventati numerosi nell’ultimo periodo. L’ultimo gesto dell’influencer ha fatto indispettire diverse persone. Tutta colpa di una foto che ha lasciato di stucco in tanti, i quali si chiedono perché abbia fatto tutto questo.

Intanto, prima di proporvi cosa è successo e quali commenti è stato costretto a subire il giovane, bisogna comunque dire che la sua carriera professionale va avanti senza grossi intoppi. E c’è una grossa novità in arrivo, infatti ha deciso di collaborare con Rocco Siffredi. C’è in previsione un progetto con l’attore dei film per adulti, ma al momento ha preferito non dare ulteriori informazioni. Indubbiamente nei prossimi giorni ci sarà maggiore chiarezza su ciò che sta bollendo in pentola. Staremo a vedere.

Tommaso Zorzi è solito pubblicare tantissimi video e foto sul suo profilo Instagram ufficiale, ma stavolta ha esagerato stando alle reazioni dei suoi seguaci. Ha voluto prendere un aereo, per raggiungere la Sardegna, ma proprio a bordo del velivolo si è ripreso in un momento decisamente troppo intimo. Un’immagine che non è piaciuta assolutamente ai suoi follower, i quali gli hanno fatto notare che è stato un gesto inopportuno. Non resta che capire se adesso vorrà replicare alle accuse.





Durante una delle sue attività sul noto social network, Tommaso Zorzi ha postato una foto che lo ritrae all’interno del bagno dell’aereo. E gli hater sono subito partiti all’attacco: “Ma a noi dovrebbe interessare Zorzi seduto al cesso? Un po’ di decenza non farebbe male, si è troppo ossessionati dai social”, “Che schifo, va sempre peggio”, “Non ha più niente da dire e dare, è ormai al capolinea”, “Che finaccia, ma non mi sorprende, chissà cosa si inventerà per far parlare di sé, “Non c’è più pudore, ma la vergogna?”.

Nei giorni scorsi Tommaso Zorzi ha attaccato il leader della Lega, Matteo Salvini dopo quanto accaduto con il DDL Zan. Il partito di Salvini ha infatti presentato oltre 700 emendamenti nelle fasi di discussione e Zorzi è intervenuto a muso duro per commentare il caso. “Volevo soffermarmi sulla Lega che è quella che ha presentato oltre 700 emendamenti. Dietro le prese di posizione della Lega penso ci sia qualcosa di torbido”.